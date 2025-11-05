Bolojan, prins în stenogramele DNA. Rețea de influență între afaceriști și foști membri ai serviciilor

Un amplu dosar instrumentat de DNA scoate la iveală o rețea de influență în care ar fi implicați oameni de afaceri, foști generali din servicii secrete și oficiali din justiție. Potrivit anchetatorilor, milionarul vasluian Fănel Bogos, proprietarul companiei Vanbet, ar fi încercat, cu sprijinul unor persoane influente, să obțină înlăturarea din funcție a directorului DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, după ce firma sa a fost sancționată pentru comercializarea unor produse contaminate cu Salmonella.

DNA a efectuat, miercuri, 23 de percheziții în București și șapte județe, într-un dosar privind infracțiuni de corupție, trafic de influență, dare de mită și șantaj. Printre cei vizați se află Fănel Bogos, generalul SIE (r) Nicolae Iana, fostul procuror militar DNA Vasile Doană, precum și alți foști ofițeri din SRI.

Surse judiciare arată că Bogos, medic veterinar de profesie, ar fi apelat la intermediari cu legături în politică pentru a-l convinge pe premierul Ilie Bolojan să intervină în favoarea sa. Într-o interceptare, Bogos spune că urma să se întâlnească cu premierul „prin intermediul lui Mihai Barbu, lider PNL Vaslui și președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară”.

Ancheta arată că milionarul ar fi oferit sume uriașe pentru a-și rezolva problemele.

„Degeaba s-a dus la Bolojan, am stat deoparte și am râs. (...) A mai dat un milion jumate de euro ca să-l pună față în față cu Bolojan și răspunsul lui Bolojan după 4 ore a fost... prea multe bube în cap, nu mă bag!”, se arată într-un fragment de stenogramă inclus în dosar.

Compania Vanbet, condusă de Bogos, a fost sancționată în 2024 după ce inspectorii sanitari au descoperit loturi de pui infestați cu Salmonella puse în vânzare în supermarketuri. De asemenea, omul de afaceri fusese anterior vizat de o anchetă pentru cruzime față de animale, după ce ar fi rănit un cal, fiind plasat sub control judiciar.