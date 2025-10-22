Proprietarul companiei Vanbet, reținut de polițiștii din Vaslui după ce a ucis un cal

Omul de afaceri Fănel Bogos, proprietarul companiei Vanbet, a fost reținut miercuri de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Vaslui, fiind acuzat de „uciderea animalelor, cu intenție, fără drept”. Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui a anunțat reținerea unui bărbat fără a-i menționa numele, însă surse din Poliție au confirmat pentru HotNews identitatea acestuia.

Incidentul s-a petrecut anul trecut, însă polițiștii au decis să îl rețină pe omul de afaceri după ce au strâns mai multe probe, printre care și o filmare care îl arată în momentul în care își ucide calul. „Imaginile sunt de o brutalitate ieșită din comun, greu de privit”, au spus sursele citate anterior, sub protecția anonimatului, pentru HotNews.

Potrivit unui comunicat al IPJ Vaslui, persoana cercetată a imobilizat calul, apoi l-a înjunghiat de mai multe ori. „La data de 22 octombrie 2025, ca urmare a administrării probatoriului, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Vaslui au luat față de bărbatul cercetat măsura reținerii, pe o perioadă de 24 de ore”, au anunțat oficialii Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui.

Bogos va fi prezentat joi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad, unde procurorii vor decide ce măsură preventivă să aplice.

Omul de afaceri este acuzat de „uciderea animalelor, cu intenție, fără drept”, infracțiune pedepsită cu închisoare de la doi la șapte ani.

Conform Legii 205/2004, dacă este condamnat pentru această faptă, instanța poate stabili ca pedeapsă complementară interdicția de a deține animale pe o perioadă cuprinsă între un an și cinci ani.

Fănel Bogos, medic veterinar de profesie, este proprietarul companiei Vanbet, una dintre cele mai mari firme din domeniul avicol din Moldova.

În urmă cu un an, omul de afaceri a relatat pentru ziarul local Vremea Nouă un incident în care a fost atacat de un cal nărăvaș. El le-a oferit jurnaliștilor și o filmare care surprinde momentul în care animalul, pe care îl cumpărase recent, l-a lovit.