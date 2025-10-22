Adrian Mititelu, acuzații grave la adresa lui Mihai Rotaru: A vrut să-mi fure toată averea

Adrian Mititelu a explicat la un podcast faptul că omul de afaceri Mihai Rotaru ar fi vrut să îi fute toată averea. Acest lucru s-ar fi întâmplat înainte ca Mititelu să ajungă după gratii.

Omul de fotbal explică faptul că Mihai Rotaru ar fi avut un adevărat plan ca să-l lase fără avere. ”El e un tip capabil de multe lucruri. 7 ani a fost capabil să mă țină și să mă umilească, chiar a vrut să-mi fure și toată averea. Doar că nu a reușit.

În perioada aceea în care eu eram blocat din toate punctele de vedere, aveam o societate comercială unde eu și membrii familiei eram acționari și era grosul averii noastre. Această societate comercială avea un teren de zeci de milioane și singurele datorii erau impozitele la primărie. El a contestat PUZ-ul și l-a blocat, deși el era obținut în 2013”, a spus Mititelu.

Totul s-ar fi derulat printr-un ONG în spatele căruia s-ar fi aflat Rotaru. ”Era un ONG prin intermediul căruia a făcut acest lucru, iar acesta aparținea avocaților lui. El a și recunoscut fiului meu acest lucru și a motivat că a făcut toate aceste lucruri că am făcut eu plângeri. Păi eu am făcut plângeri la parchet pentru că eram victima unor abuzuri, cum să nu fac plângeri.

La un moment dat această societate a intrat în insolvență și faliment, chiar dacă avea un patrimoniu foarte mare, pentru că nu era vandabil. Din cauza faptului că PUZ-ul era blocat. Eu nu puteam să vând la un preț mic, iar un preț mare nu puteam obține din cauza PUZ-ului suspendat”, a mai spus omul de fotbal.

De altfel, Mititelu a descoperit că a fost trădat de un angajat. ”Ori el împreună cu un fost angajat de-al meu, în care eu am avut încredere au vrut să vândă la licitație tot patrimoniul societății pe un preț de nimic.

Norocul meu a fost că și Rotaru a fost în spate, el a vrut să cumpere tot. Noroc că atunci a pierdut Ponta președinția. Și preluarea puterii a fost șansa mea. pentru că le-a fost teamă. S-a schimbat reacția DNA-ului”, a mai declarat acesta.