Patronii din Superliga, finanțatori importați pentru partidele politice

Anul 2024 a fost unul-record pentru România din punct de vedere electoral. Cetățenii au fost chemați de patru ori la vot – pentru europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale (turul I).

Toate aceste campanii au avut nevoie de resurse financiare consistente, iar raportul Expert Forum, intitulat „Marii finanțatori ai partidelor politice în 2024”, arată că printre susținătorii partidelor s-au aflat și oameni de afaceri cu legături strânse în fotbalul românesc.

Pe lista celor care au finanțat campaniile PSD, PNL, USR și AUR apar nume sonore precum Gigi Becali, Ioan Varga, Gigi Nețoiu sau persoane apropiate lui Mihai Rotaru. Raportul realizat de Expert Forum arată că sprijinul financiar al acestora a ajuns la milioane de lei și a fost direcționat către mai multe partide.

„Am identificat puține cazuri în care un finanțator a transferat bani către două sau mai multe partide. În doar câteva cazuri am identificat persoane sau firme afiliate la un partid care au donat la altul. Un astfel de caz este FCSB SA, controlat de George Becali, care a direcționat și la AUR, și la PSD”, notează autorii raportului.

Potrivit datelor centralizate, clubul FCSB, deținut de familia lui Gigi Becali, a creditat PSD cu suma de 1,5 milioane de lei. Banii au venit oficial din partea FCSB SA, societatea prin care clubul activează.

În același timp, compania MTM Sky Residence, deținută de Theodora Mincu Becali și de soțul acesteia, Theodor Mincu, a donat 1 milion de lei tot către PSD.

Sprijinul financiar oferit social-democraților de către grupul de firme și entități controlate de familia Becali arată implicarea directă a acestora în susținerea campaniei electorale.

Pe lângă sprijinul pentru PSD, clubul FCSB a direcționat și către AUR suma de 500.000 de lei. Este unul dintre rarele cazuri în care o entitate a finanțat partide diferite în același an electoral.

Acest aspect a fost evidențiat de Expert Forum ca un exemplu al complexității rețelei de finanțare a partidelor din România.

Raportul mai arată că Ioan Varga, patronul CFR Cluj, se numără printre donatorii PSD. Suma declarată este de 500.000 de lei.

Astfel, clubul campioană a României la fotbal și patronul său se adaugă pe lista finanțatorilor din sport care au sprijinit politic în anul electoral 2024.

Fostul acționar de la Dinamo și Universitatea Craiova, Gigi Nețoiu, a donat și el bani către PSD. Conform raportului, compania sa „Dimineața la cetate”, care activează în domeniul producției de energie electrică, a direcționat 1 milion de lei către social-democrați.

Implicarea lui Nețoiu nu este surprinzătoare, având în vedere că acesta a avut de-a lungul anilor legături atât în sport, cât și în mediul politic și de afaceri.

Raportul Expert Forum menționează și numele Elenei Alina Ștefănescu, administrator în cadrul firmei Delta Energy Solutions, deținută de Mihai Rotaru. Aceasta apare pe lista donatorilor PSD cu o sumă de 600.000 de lei.

Ștefănescu figurează și ca reprezentant asociat în cadrul echipei Universitatea Craiova, ceea ce arată din nou legătura dintre fotbal și politica românească în anul electoral.

Raportul EFOR menționează și implicarea lui Ioan Ovidiu Andrieș, unul dintre acționarii clubului Dinamo. În aprilie 2025 acesta a preluat 5% din acțiunile Red&White, compania care deține clubul. În anul 2024, Andrieș a contribuit la campania USR cu suma de 659.000 de lei.

Nu este prima dată când omul de afaceri sprijină partidul. În 2020, acesta a mai împrumutat USR cu 239.000 de lei.

Expert Forum îl descrie astfel: „Ovidiu Ioan Andrieș, supranumit de presa economică cel mai mare benzinar independent din România, a fondat și deținut, până la jumătatea acestui an, firma Smart Diesel, o importantă companie autohtonă care se ocupă cu furnizarea de combustibil. Milionarul a cedat și ultimul său pachet de acțiuni, 30% din business, grupului german DKV, astfel nemții devenind unici acționari, mișcarea fiind considerată de jurnaliștii specializați ca una dintre cele mai mari tranzacții din domeniu în țara noastră. Andrieș mai are investiții în domeniul imobiliar, dar și în domeniile Horeca, auto, dar și software”.