Politica Începe tipărirea buletinelor pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare







Din cuprinsul articolului Campania electorală este în plină desfășurare

Republica Moldova. Buletinele de vot pentru scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025, destinate votului prin corespondență, intră în tipar. Procesul a început luni, 8 septembrie, la ora 10:00, la „Tipografia Centrală” din Chișinău. Conform legislației, la tipărire asistă reprezentanții partidelor și candidaților independenți, observatorii acreditați, precum și mass-media. Asta pentru a garanta transparența și corectitudinea procesului.

Potrivit datelor oficiale, mai mult de 2 600 de cetățeni s-au înscris pentru a-și exercita dreptul de vot prin corespondență. Cei mai mulți alegători provin din Statele Unite ale Americii, unde s-au înregistrat 1 399 de persoane. Canada ocupă locul doi cu 682 de înregistrări, urmată de Suedia – 166, Finlanda – 121 și Norvegia – 109. Printre cei care au optat pentru această metodă se numără și cetățeni moldoveni stabiliți în Australia (57), Islanda (38), Japonia (14), Coreea de Sud (13) și Noua Zeelandă (7).

”În total, CEC va tipări 2 472 de buletine de vot, toate în limba română. Lățimea unui buletin de vot este de 14 cm și lungimea de 59,5 cm. Buletinele se vot tipări pe hârtie opacă (mată) de culoare albastru ceruleum. În buletin se vor regăsi 23 de concurenți electorali”, se menționează în comunicatul CEC.

Prețul unui buletin de vot este de 2,70 de lei, iar valoarea tirajului total este de circa 7 000 de lei.

Aceasta este doar a doua oară când Republica Moldova aplică votul prin corespondență. Metoda a fost testată în premieră la alegerile prezidențiale și referendumul constituțional din 2024, fiind utilizată în șase state: SUA, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda și Islanda.

Campania pentru alegerile parlamentare a început pe 29 august, iar partidele politice, blocurile electorale și candidații independenți pot să-și prezinte programele și mesajele către alegători. Autoritatea electorală a îndemnat toți concurenții să desfășoare activitățile de campanie strict în conformitate cu legislația electorală, fără abateri și fără practici ilegale.

Alegerile parlamentare din 28 septembrie sunt considerate decisive pentru viitorul parcurs al Republicii Moldova. Prin introducerea votului prin corespondență și prin facilitățile acordate diasporei, autoritățile speră să crească gradul de participare și să asigure un proces electoral cât mai incluziv și mai transparent.