Sport FCU Craiova dispare. Penalizare-record pentru echipa lui Mititelu







FCU Craiova se află într-o situație critică după noile sancțiuni aplicate de Comisia de Disciplină a FRF. Formația patronată de Adrian Mititelu riscă excluderea din toate competițiile pe 3 septembrie, din cauza datoriilor și a depunctărilor repetate.

FCU Craiova traversează una dintre cele mai dificile perioade din istoria recentă. Echipa patronată de Adrian Mititelu nu a primit licență pentru Liga 2 și se pregătește să debuteze în Liga 3, însă situația financiară și juridică a clubului pune în pericol inclusiv participarea în noul sezon.

Pe 20 august, Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal (FRF) a luat o nouă decizie împotriva clubului, aplicând o serie de sancțiuni severe pentru neachitarea datoriilor către foști jucători, antrenori și cluburi. FCU Craiova a primit o nouă depunctare, iar totalul penalizărilor a ajuns la 94 de puncte.

Conform informațiilor oficiale, dacă echipa nu își rezolvă litigiile financiare până la 3 septembrie 2025, riscă excluderea din toate competițiile organizate de FRF și chiar dezafilierea. Situația este cu atât mai tensionată cu cât Liga 3 ar trebui să înceapă pe 30 august, iar clubul oltean se pregătește pentru un sezon care ar putea să nu existe.

Decizia Comisiei de Disciplină este bazată pe articolul 85 din Regulamentul Disciplinar al FRF, coroborat cu articolul 24 lit. C pct. 1 lit. b din Regulamentul privind Statutul și Transferul Jucătorilor de Fotbal.

Problemele financiare ale clubului sunt vechi și complexe. FCU Craiova are datorii către foști jucători, antrenori, conducători și cluburi, inclusiv către Dinamo București, pentru un litigiu legat de un meci din Cupa României.

Potrivit deciziei FRF din 20 august, lista creditorilor include:

Drăgan Florin Anton

Morra Maurizio

Buta Gabriel Nicolae (dosar 1)

Aldegani Gabriele

Achim Alexandru Vlad

Chițu Aurelian Ionuț

Oltean Tudor Alexandru

Dinamo București

La aceștia se adaugă dosarul fostului președinte Marcel Pușcaș, un al doilea dosar al lui Gabriel Buta, precum și litigiile cu Andrei Albu și Alexandru Mărgărit.

Potrivit articolului 85 din Regulamentul Disciplinar, cluburile care nu achită sumele stabilite de organismele jurisdicționale ale FRF, LPF, AJF sau TAS riscă sancțiuni progresive. Procedura este clară:

a. Penalitate financiară: Clubul este obligat să plătească o amendă între 3.000 și 7.000 lei și primește un termen de grație de 5 zile pentru a achita integral datoria.

b. Interdicții și depunctări: Dacă termenul nu este respectat, echipa primește interdicție de transfer și este depunctată. La fiecare 15 zile de întârziere, se scad 2 puncte din clasament.

c. Excluderea din competiții: Dacă datoriile nu sunt achitate în 90 de zile de la momentul sancțiunii, echipa este retrogradată și exclusă din toate competițiile FRF.

FCU Craiova a acumulat până acum 94 de puncte de penalizare, o situație fără precedent în fotbalul românesc. Depunctările au venit treptat, în urma mai multor dosare deschise de foști jucători și oficiali.

Dacă pentru un singur dosar se va ajunge la 12 puncte de penalizare, clubul va fi exclus automat din fotbalul românesc. Practic, fiecare nouă decizie a FRF împinge formația lui Mititelu tot mai aproape de retrogradare forțată și dezafiliere.

Conform surselor din cadrul FRF, dacă până la 3 septembrie clubul nu prezintă dovezi că și-a achitat datoriile, FCU Craiova 1948 va fi exclusă din toate competițiile și dezafiliată. Aceasta ar însemna pierderea dreptului de participare în Liga 3 și în toate competițiile sub egida Federației.

Această posibilă dezafiliere ar putea avea consecințe majore pentru fotbalul craiovean, afectând inclusiv relația cu sponsorii și viitorul jucătorilor din lot.

În mod paradoxal, clubul și-a aflat recent adversarele din Liga 3, competiție care începe pe 30 august. În lipsa rezolvării litigiilor, însă, debutul echipei este pus sub semnul întrebării. Dacă excluderea se va produce, locul FCU Craiova va fi ocupat de o altă echipă invitată de FRF, conform regulamentului competițional.