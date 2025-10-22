Artanu, fost membru al trupei Timpuri Noi, acuzat de hărțuire în public. Poliţia Capitalei s-a autosesizat

Poliția Capitalei s-a autosesizat după ce, în spațiul public, au fost făcute afirmații potrivit cărora artistul Adrian Pleșca, cunoscut ca Artanu de la „Timpuri Noi” și „Partizan”, ar fi avut un comportament neadecvat față de două tinereîntr-un local din București.

„Poliţiştii din cadrul Secţiei 12 Poliţie s-au sesizat din oficiu cu privire la aspectele semnalate în mediul online, pentru stabilirea situaţiei de fapt şi a condiţiilor în care ar fi avut loc incidentul. La acest moment, nu a fost formulată nicio plângere penală şi nu există o sesizare directă din partea persoanelor implicate”, au precizat reprezentanții instituției.

Deși cazul a generat numeroase reacții online, polițiștii atrag atenția că nu există, până în acest moment, vreo sesizare directă sau plângere penală din partea persoanelor implicate.

Mama unei fete în vârstă de 18 ani a relatat, într-o postare publicată pe Facebook, că incidentul s-ar fi petrecut luni seară, într-un local din Sectorul 3, susținând că artistul ar fi „hărţuit” fiica sa.

Aceasta a afirmat că „după ce a fixat-o insistent toată seara, a venit la masa ei, s-a aplecat peste ea din spate şi a încercat să o sărute cu forţa şi să tragă din ţigara ei electronică. Ea şi prietenii ei i-au cerut să plece, dar el a făcut-o abia după insistenţe - ca să meargă la o altă fată tânără, pe care a şi sărutat-o pe obraz, tot fără acordul ei”.

Potrivit aceleiași surse, organizatorul serii ar fi recunoscut că Adrian Pleșca „mai face aşa ceva”, iar fata ar fi intenționat să alerteze autoritățile.

Localul a transmis miercuri o poziție publică privind situația petrecută în incinta sa, precizând că a aflat despre incident abia după ce acesta a devenit viral pe rețelele sociale. Reprezentanții susțin că nu au fost informați la momentul respectiv de către participanți sau organizatori, deși în locație era prezent personal de securitate.

„Am luat la cunoștință, prin intermediul rețelelor sociale, despre incidentul petrecut la noi pe terasă luni, 20 octombrie 2025, în cadrul Serii Muzicale de tip Open Mic. Regretăm profund cele întâmplate în locația noastră, precum și faptul că nu am fost informați la momentul respectiv”, au declarat cei de la nJOY Garden & Club din șoseaua Mihai Bravu nr. 223.

Cei responsabili de locație au subliniat că evenimentul era organizat de o echipă externă și că exista supraveghere: „Menționăm că evenimentul a fost organizat la nJOY de către „Ăia cu Poezia” – o echipă inimoasă, atentă la factorul uman și la fiecare participant. În locație se aflau un agent de pază și mai mulți angajați nJOY. Recomandăm ca, pe viitor, orice astfel de situație să fie semnalată de urgență personalului din locație”, se mai arată în comunicat.

Poziția transmisă public mai precizează distanțarea totală a localului față de comportamentele relatate:

„Ne disociem ferm de orice manifestări de acest gen și de orice formă de inechitate. nJOY Garden & Pub rămâne un spațiu dedicat oamenilor frumoși, artelor și bucuriei de a trăi – așa cum este de 2 ani, fără niciun incident major în tot acest timp”, au adăugat reprezentanții.

Incidentul a fost relatat inițial într-o postare pe rețelele sociale de mama unei tinere de 18 ani, care a afirmat că solistul Adrian Pleșca, cunoscut ca Artan, ar fi sărutat fără consimțământ fiica sa, iar apoi ar fi procedat similar cu o altă adolescentă.

Contactat de publicația HotNews.ro, artistul a recunoscut gestul, declarând că a sărutat „o fată tânără și drăguță”, explicând gestul prin faptul că „o vedeam mai așa, mai îngândurată”.

Autoritățile au subliniat faptul că orice persoană care consideră că a fost victima unei fapte de natură penală trebuie să se adreseze imediat organelor abilitate.

„Facem precizarea că orice persoană care consideră că i-au fost încălcate drepturile sau a fost victima unei fapte de natură penală este încurajată să se adreseze de îndată celei mai apropiate unităţi de poliţie sau să apeleze numărul unic de urgenţă 112, pentru ca autorităţile să poată interveni prompt şi să dispună măsurile legale necesare”, a transmis Poliția Capitalei.

Autoritățile au transmis un set de recomandări menite să crească nivelul de siguranță în spațiile publice, insistând asupra importanței reacției imediate în fața comportamentelor agresive sau suspecte. Instituțiile responsabile subliniază că implicarea cetățenilor poate face diferența în prevenirea incidentelor și în protejarea comunităților.

Reprezentanții Poliției au evidențiat că raportarea promptă a incidentelor și păstrarea probelor relevante sunt elemente esențiale pentru ca autoritățile să poată interveni eficient. Scopul acestor recomandări este de a încuraja un climat de vigilență și solidaritate socială, astfel încât fiecare persoană să contribuie activ la menținerea unui mediu public sigur.