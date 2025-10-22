Mesaj secret? Felicitarea de la Melania pentru Trump a produs valuri de speculații

În timpul aniversării a 71 de ani a președintelui american Donald Trump, atenția publicului s-a concentrat nu doar pe mesajele de felicitare, ci și pe un detaliu aparent minor din felicitarea publicată de soția sa, Prima Doamnă Melania Trump , conform relatărilor Mirror US.

Gestul său a devenit viral pe rețelele sociale, generând teorii și glume dintre cele mai diverse.

Melania Trump a împărtășit pe X (fost Twitter) o fotografie cu felicitarea oferită lui Donald Trump. Aceasta avea inscripționate cuvintele „Happy Birthday Mr President” („La mulți ani, domnule Președinte”) sub sigiliul prezidențial auriu și era însoțită de trei emoji-uri cu inimioare roșii și drapelul american.

Postarea părea la prima vedere un gest protocolar și sincer, menit să marcheze aniversarea soțului său.

În centrul felicitării, o utilizatoare a observat un mic punct portocaliu și a atras atenția publicului asupra acestuia. Imediat, internetul a început să dezvolte o serie de interpretări și speculații legate de semnificația acestui detaliu.

Unii au sugerat că punctul ar putea ascunde un mesaj secret, legat de președinția lui Trump, în timp ce alții au făcut glume despre culoarea portocalie și au amintit de clişeul „mâini mici”.

Pe rețelele sociale, unii utilizatori au chiar superpus literele „SOS” peste punct, sugerând în glumă că ar fi un apel de ajutor al Primei Doamne.

Cu toate acestea, experții și comentatorii au subliniat că cel mai probabil este vorba de o picătură de ceai sau cafea vărsată accidental, fără nicio intenție de mesaj ascuns.

Fenomenul nu a surprins complet internauții, deoarece astfel de speculații au mai apărut de-a lungul timpului, potrivit The New York Post.

De exemplu, la prima inaugurare a lui Donald Trump, observatorii au remarcat cum expresia facială a Melaniei s-a schimbat rapid de la zâmbet la o privire mai rigidă atunci când soțul său s-a întors să discute cu fiica lor, Ivanka.

Aceste momente au alimentat teorii despre dinamica relației și despre posibila dorință a Melaniei de a-și păstra independența sau de a se „elibera” de influența soțului.

În ciuda acestor speculații, Melania Trump a continuat să participe la evenimente oficiale alături de Donald Trump, menținând o aparență de unitate și protocol.

Incidentul cu punctul portocaliu demonstrează însă modul în care detaliile minore pot capta atenția publicului și pot alimenta interpretări, uneori ironice, în mediul online.