Ce au discutat Trump și Melania în Air Force One. Explicația specialiștilor

Imaginile surprinse la bordul Air Force One cu Melania și Donald Trump au stârnit speculații online, după ce cei doi au fost filmați angajați într-o discuție aparent tensionată, în drum spre Casa Albă.

Observatorii și internauții au interpretat gesturile președintelui american, care ridica degetul arătător în timp ce Melania dădea din cap, ca semne ale unei dispute.

Experții în citirea pe buze, însă, oferă o explicație diferită, considerând că discuția era legată de incidentul petrecut cu scara rulantă la sosirea cuplului la sediul ONU. La acel moment, Melania și Donald Trump au avut dificultăți la coborârea scării, care s-a oprit brusc, provocând panică și un potențial pericol.

Jeremy Freeman, specialist britanic în citirea pe buze, a declarat pentru Daily Mail: „Nu cred că Donald Trump o contrazicea pe Melania Trump, ci vorbea despre șmecheria de la ONU”. Conform interpretării sale, Melania i-ar fi spus lui Trump: „Ai continuat”, la care acesta a răspuns: „Este incredibil. Cum poți face una ca asta”.

Un alt expert, Nicola Hickling, a adăugat că în acele momente președintele american a arătat o atitudine protectorare.

„Nu-i pot ierta, au încercat să te rănească”, ar fi spus președintele, la care Melania ar fi răspuns: „Nu putem face asta, ar trebui să fim în siguranță, nu ești în siguranță”.

Incidentul de la ONU a fost urmat de alte probleme tehnice, inclusiv defecțiuni ale teleprompterului și sonorizării, care au afectat discursul președintelui. Trump a denunțat evenimentele drept „un triplu sabotaj” și a scris pe platforma sa Truth Social: „Ceva cu adevărat rușinos s-a petrecut ieri la Națiunile Unite. Nu unul, nu două, ci trei evenimente de-a dreptul sinistre!”.

El a precizat că atât el, cât și soția sa, s-au ținut de balustradă pentru a evita accidentele, adăugând că va trimite o scrisoare secretarului general al ONU, António Guterres, pentru a solicita o anchetă oficială. Casa Albă a confirmat că Serviciul Secret investighează incidentul.

Melania Trump a susținut că sunetul din timpul discursului a fost problematic: „Mi s-a spus că sunetul era inaudibil în sala unde am ținut discursul... Iar ea a răspuns: «N-am auzit niciun cuvânt din ce ai spus».”

Un oficial ONU a explicat că sistemul de sonorizare este configurat pentru traducerea discursurilor în șase limbi diferite prin intermediul căștilor, un aranjament folosit de decenii pentru liderii internaționali.