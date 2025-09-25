Trump acuză sabotaj la ONU. Trei incidente grave, anchetate

„Sabataj” a fost folosit miercuri de președintele american Donald Trump, care a cerut o „investigație imediată” după ce a fost ținta a trei incidente tehnice în timpul vizitei sale la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, la New York.

Scara rulantă s-a oprit brusc, teleprompterul nu a funcționat, iar sonorizarea fost întreruptă.

„Nu unul, nu două, ci trei evenimente foarte sinistre!”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare.

Incidentul principal a avut loc marți dimineață, când Trump și soția sa, Melania, urcau pe scara rulantă care duce spre sala principală de discursuri. Scara rulantă s-a blocat brusc, obligând cuplul să continue urcarea pe jos.

„E uimitor că nu am căzut înainte, pe marginile ascuțite ale treptelor de oțel. Numai pentru că ne țineam strâns de balustradă nu a fost un dezastru”, a povestit Trump.

La scurt timp, un alt obstacol i-a pus probleme: teleprompterul nu a funcționat în primele 15 minute ale discursului său.

Liderul american a insistat că aceste situații nu pot fi simple coincidențe, menționând inclusiv un articol dintr-o publicație britanică în care, susține el, angajați ONU ar fi „glumit despre oprirea unei scări rulante”.

„Oamenii care au făcut asta ar trebui arestați!”, a spus el.

Națiunile Unite au transmis însă că nu există indicii de sabotaj. Potrivit unei declarații oficiale, scara rulantă s-ar fi oprit din cauza unui mecanism de siguranță, declanșat de un cameraman care mergea cu spatele, filmând delegația americană.

„Mecanismul este proiectat pentru a preveni prinderea accidentală a obiectelor sau persoanelor. Tehnicianul prezent la fața locului a repus imediat scările rulante în funcțiune”, se arată în comunicat.

Cu privire la teleprompter și sunet, ONU nu a oferit detalii. Totuși, martorii au confirmat că la începutul discursului, ecranul nu afișa textul, iar unele probleme de sonorizare au fost sesizate în sală.

Prima reacție a venit chiar de la Melania Trump, care i-ar fi spus soțului:

„Nu am putut auzi un cuvânt din ce ai spus.”

Deși ONU vorbește despre erori tehnice, Casa Albă a adoptat un ton ferm.

Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a declarat că „dacă cineva de la ONU a oprit intenționat escalatorul când președintele și Prima Doamnă urcau, trebuie concediat și investigat imediat”.

Ea a confirmat că Secret Service analizează imaginile de securitate.

Acuzațiile lui Trump ridică întrebări cu privire la climatul tensionat dintre Statele Unite și Națiunile Unite, mai ales după criticile dure pe care le-a adus liderilor mondiali în același discurs.

„Aceasta nu a fost o coincidență, a fost triplu sabotaj la ONU. Ar trebui să le fie rușine!”, a insistat el online.

Chiar dacă explicațiile tehnice par plauzibile, cazul ar putea alimenta o nouă controversă politică în jurul relației dintre Washington și instituțiile internaționale.

Președinte și-a transformat nemulțumirea într-un semnal de alarmă, iar investigația promisă ar putea menține subiectul pe agenda publică în săptămânile următoare.