Melania Trump, la concurență cu ținute regale. Explozie de culoare și stil

Melania Trump a captat atenția tuturor invitaților la banchetul de stat de la Castelul Windsor, purtând o rochie Carolina Herrera galbenă, vibrantă și strălucitoare.

Prima Doamnă a Statelor Unite a combinat moda americană cu elemente britanice, alegând o pereche de pantofi Manolo Blahnik, demonstrând astfel un echilibru între tradiție și modernitate.

„Nu este doar o rochie, ci un mesaj despre stil și colaborare internațională”, a comentat un expert în modă prezent la eveniment.

Evenimentul a reunit oficialități și membri ai familiei regale britanice, inclusiv pe Prințul William și Prințesa de Wales, Catherine, oferind un cadru perfect pentru un spectacol de eleganță și rafinament.

Rochia purtată de Melania Trump a avut un decolteu ușor pe umeri, mâneci lungi și o siluetă columnă, completată de o curea lată din satin lila și cercei spectaculoși din smarald.

Designerul Carolina Herrera este cunoscut pentru colaborările sale cu Primele Doamne americane, de la Jacqueline Onassis la Michelle Obama, iar alegerea lui Melania continuă această tradiție.

În contrast, Prințesa de Wales a optat pentru o ținută aurie semnată Phillipa Lepley, alcătuită dintr-o rochie de mătase creponată și un mantou brodat manual cu trandafiri aurii, realizat cu noduri franceze și flori cusute satin.

„Este o celebrare a meșteșugului britanic și a creativității locale”, a explicat un reprezentant al casei regale britanice.

Dincolo de stil, rochiile au servit ca instrument de soft diplomacy, transmitând armonie și respect între națiuni.

Prezența reginei Camilla, în albastru safir semnat Fiona Clare Couture, și a Prințesei Anne, în ivory, alături de invitați precum Victoria Starmer și secretarul de stat al SUA Marco Rubio, a completat tabloul unui banchet regal impresionant.

Prințesa de Wales a purtat tiara Lover’s Knot și cercei din colecția reginei, iar pe panglica ei au fost plasate ordinele regale, la fel ca Prințul William, îmbrăcat în frac tradițional.

Întreaga apariție a celor două doamne a evidențiat atât excelența designului, cât și respectul pentru tradițiile culturale, oferind un exemplu de eleganță diplomatică.

În ciuda diferențelor de stil – Melania cu galbenul ei vibrant, Catherine cu aurul tradițional – mesajul a fost clar: moda poate fi un pod între culturi.

Combinația de design american și britanic a demonstrat cum eleganța poate transcende granițele și poate transmite respect și colaborare.

Într-un cadru de stat, unde ținutele nu sunt doar vestimentație, ci declarații simbolice, Melania și Prințesa de Wales au oferit o lecție de stil și diplomație.