Melania Trump, onorată în Marea Britanie cu un cadou legat de Ucraina

Melania Trump va primi o eșarfă din mătase creată de copii ucraineni, cadou oferit de Sir Keir Starmer și soția sa, pentru a onora implicarea primei doamne în susținerea cauzei ucrainene.

Cadoul, bazat pe lucrarea „Putem visa din nou”, va fi prezentat în timpul vizitei oficiale a cuplului Trump la Chequers, joi, atunci când premierul britanic îi va găzdui.

Gestul este o recunoaștere a efortului lui Melania de a atrage atenția asupra situației copiilor ucraineni și ruși, într-o scrisoare adresată lui Vladimir Putin, în contextul întâlnirii dintre Donald Trump și liderul rus din august.

Eșarfa oferită Melaniei Trump este mai mult decât un obiect de lux: este un simbol al speranței și al solidarității.

Proiectul „Putem visa din nou” a fost realizat de elevii de la Școala Ucraineană St Mary din Londra, în colaborare cu artista ucraineană Mariya Dykalo, și surprinde visurile copiilor pentru viitor, inclusiv reunirea cu familiile, animalele de companie și locuințele lor.

Cadoul a fost confecționat de Aspinal of London și transmite un mesaj subtil, dar clar, către fostul președinte american, despre poziționarea pro-Ucraina pe care Occidentul speră să o consolideze.

Sir Keir Starmer a declarat:

„Acest gest simbolic arată aprecierea noastră pentru activitatea doamnei Trump în susținerea copiilor afectați de conflict. Este, în același timp, și un mod de a deschide discuția despre implicarea mai activă a Statelor Unite.”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a menționat:

„Soția mea, Olena Zelenska, și cu mine am fost profund recunoscători pentru gestul doamnei Trump în sprijinul copiilor ucraineni.”

În paralel, președintele Donald Trump va primi un red box personalizat, similar cu cele utilizate de miniștrii guvernului britanic, dar decorat cu sigla și titlul său prezidențial.

Red box-ul, simbol al puterii politice britanice, conține documente de stat și este înmânat cabinetelor pentru a lua decizii. Obiectul este, de asemenea, o formă de a arăta respect și a sublinia gravitatea discuțiilor oficiale care urmează să aibă loc la Chequers, inclusiv despre conflictul din Ucraina, situația din Gaza și termenii comerțului UK–SUA.

Darurile în întâlniri diplomatice sunt deseori încărcate de simbolism politic, iar eșarfa pentru Melania Trump nu face excepție.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis deja un mesaj de apreciere, prin intermediul soției sale, Olena Zelenska, în timpul vizitei la Casa Albă din august, mulțumind pentru gestul de susținere a copiilor afectați de război.

Pe lângă cadourile diplomatice, cuplul Trump va fi întâmpinat cu produse locale de la Chequers, reședința oficială de stat a premierului britanic.

Coșul-ul include gemuri de căpșuni și zmeură produse pe domeniul Chequers, prăjituri de tip shortbread realizate de bucătarul șef, două căni din porțelan englezesc și două globuri ce ilustrează reședința, oferind o combinație de simbolism cultural și ospitalitate britanică.

Prin acest cadou artistic și atent selecționat, implicarea Melaniei Trump pentru Ucraina devine un punct focal al vizitei, oferind atât un gest de apreciere, cât și un mesaj politic subtil pentru poziționarea viitoare a fostului președinte în relația cu Europa și conflictul din estul Europei.