Trump și Melania la banchetul regal: Fast și eleganță la Castelul Windsor

Prințesa Kate a captat toate privirile la banchetul de stat de la Castelul Windsor, organizat în onoarea președintelui Donald Trump și a primei doamne Melania Trump, alături de Regele Charles și regina consort Camilla. Kate a ales o rochie de seară spectaculoasă și tiara iconică, marcând un moment de eleganță regală și rafinament.

Prințesa Kate a purtat o creație couture realizată special de designerul britanic Phillipa Lepley.

Donald și Melania Trump au fost invitați la un banchet de stat impresionant la Castelul Windsor, găzduit de Regele Charles și Regina Camilla, într-o seară marcată de fast, ceremonii grandioase și proteste în Londra. La eveniment vor lua cuvântul atât președintele SUA, cât și Regele Charles, iar printre invitați se numără diplomați, politicieni și lideri din domeniul tehnologiei.

Printre actorii-cheie de la banchet se află Marco Rubio, Regele Charles, președintele Trump și prințesa Catherine, care vor sta la o parte a mesei. La masă cu ei vor fi Scott Bessent, Regina Camilla, Melania Trump și Prințul William. Premierul britanic Keir Starmer va fi așezat alături de Steve Schwarzman, CEO al Blackstone, și Jeanette Rubio, soția senatorului Marco Rubio.

De asemenea, printre participanți se numără Tim Cook, directorul general Apple, Jensen Huang, CEO Nvidia, și Sam Altman de la OpenAI. Mogulul media Rupert Murdoch și jucătorul de golf Nick Faldo, câștigător al Mastersului SUA, se alătură la masă.

Dineul are loc în St George's Hall, la o masă impresionantă de 47,3 metri lungime. Pe masă au fost așezate 139 de lumânări și 1.452 de tacâmuri. Puțin peste 100 de persoane vor servi invitații. Asamblarea mesei a durat o săptămână, fiind finalizată duminică, iar tacâmurile au fost așezate luni.

Miercuri, Donald și Melania Trump au participat la mai multe ceremonii, inclusiv o procesiune în caleașcă și un show aviatic. Cei doi au vizitat, de asemenea, mormântul reginei Elizabeth din Capela St George. În timp ce intrau în St George's Hall pentru banchet, Regele Charles, Regina Camilla, președintele SUA și Melania erau zâmbitori, iar Regele și Trump păreau angajați într-o conversație animată.

Prințul și Prințesa de Wales au fost și ei observați la Castelul Windsor, făcând parte dintr-o procesiune de invitați care așteptau să intre.

În timp ce evenimentul se desfășura în castel, mii de protestatari mărșăluiau prin Londra împotriva vizitei de stat a președintelui american. Mulți dintre ei s-au infiltrat printre mulțimile adunate la porțile Castelului Windsor. În contrast, o mulțime mult mai mică s-a adunat pentru a-i întâmpina pe Trump și soția sa, oferindu-le un bun venit călduros.

Prim-ministrul Keir Starmer speră să folosească vizita pentru a consolida „relația specială” dintre cele două națiuni, pentru a aprofunda legăturile economice și a asigura investiții majore. Companii precum Microsoft, Nvidia, Google și OpenAI au promis deja să investească 31 de miliarde de lire sterline (42 de miliarde de dolari) în Marea Britanie în domeniul inteligenței artificiale, calculului cuantic și energiei nucleare civile.

Președintele SUA, un fan declarat al familiei regale, a recunoscut cu entuziasm faptul că nu este doar primul lider american invitat la Castelul Windsor pentru un banchet de stat, ci și primul politician ales care a participat la două vizite de stat.