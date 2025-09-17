Trump a încălcat protocolul regal, chiar la primul salut cu Prințul William

Donald Trump a încălcat protocolul regal la doar câteva secunde după ce a coborât din elicopterul Marine One la Windsor, în prima zi completă a vizitei sale de stat în Marea Britanie, potrivit express.co.uk. Salutul său neconvențional față de Prințul William a atras atenția, într-un context încărcat de fast și onoruri militare la Castelul Windsor.

La doar câteva secunde după ce a coborât din elicopter, Trump a dat mâna cu Prințul de Wales, conform protocolului. Totuși, la finalul strângerii de mână, președintele american și-a ridicat brațul stâng și l-a lovit ușor pe William pe braț – un gest considerat o abatere de la regulile stricte ale Casei Regale.

Specialiștii în etichetă regală au precizat că nu este pentru prima dată când un lider american, inclusiv Trump, recurge la asemenea gesturi spontane, însă este puțin probabil ca familia regală să fi considerat incidentul ca fiind ofensator.

Atmosfera sosirii a fost una spectaculoasă. The Band of the Household Cavalry a interpretat muzică în uniforme de stat concepute în secolul al XVII-lea și brodate cu fir de aur. William și Kate i-au întâmpinat pe oaspeți în Grădina Interioară de la Frogmore, pe domeniul privat Home Park, lângă Castelul Windsor.

Într-un gest de apropiere personală, familia regală le-a oferit invitaților americani o primire cu tentă familială, la Victoria House, o reședință discretă din grădinile Frogmore.

După întâlnirea cu Prințul și Prințesa de Wales, Donald Trump a fost întâmpinat de Regele Marii Britanii. Momentul a fost marcat de o desfășurare de forțe spectaculoasă: o salvă de 41 de tunuri din șase piese de artilerie din Primul Război Mondial a fost trasă simultan de King’s Troop Royal Horse Artillery pe peluza estică a Castelului Windsor. În același timp, Honourable Artillery Company a executat o altă salvă la Turnul Londrei, la peste 30 de kilometri distanță.

Ceremonialul militar oferit lui Donald Trump este considerat cel mai amplu pentru o vizită de stat în Marea Britanie din ultimele decenii, un spectacol menit să sublinieze importanța relațiilor dintre cele două state și să confere vizitei un caracter istoric.