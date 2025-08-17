Monden

Schimbare majoră la Palatul Kensington: Prințul William și Prințesa Kate își mută familia

William și Kate.Sursa foto: Instagram
Prințul William și Prințesa Kate intenționează să se mute într-o locuință nouă la Windsor până la finalul acestui an, potrivit CNN.

Prințul William și Prințesa Kate se vor muta

William și Kate, alături de copiii lor George, Charlotte și Louis, se vor muta în Forest Lodge, o locuință cu opt dormitoare aflată în Windsor Great Park, potrivit agenției britanice PA Media.

Un purtător de cuvânt al Palatului Kensington a declarat pentru CNN că familia Wales va face această mutare mai târziu în cursul anului. Locuința principală a familiei, Adelaide Cottage din Windsor, se află foarte aproape de noua proprietate.

Modificările aduse locației din Forest Lodge

La începutul acestei luni, autoritățile au aprobat câteva modificări interne și externe de mică amploare la proprietate, a relatat PA, citând cererile de planificare depuse la Royal Borough of Windsor and Maidenhead.

Decizia consiliului local menționează îndepărtarea unei ferestre, dar și lucrări la un șemineu.

De asemenea, agenția a adăugat că, în 2001, o cabană din parc a trecut printr-un proces de restaurare care a costat 1,5 milioane de lire sterline, echivalentul a aproximativ 2 milioane de dolari.

Mutarea vine după o perioadă dificilă

Nu este pentru prima dată când familia se mută într-o locuință nouă. În august 2022, s-a anunțat că William și Kate, care purtau atunci titlurile de Duce și Ducesă de Cambridge, își vor muta familia din Londra pe durata perioadei școlare, pentru a le oferi copiilor o viață cât mai „normală”, potrivit unei surse regale citate de CNN.

Actuala mutare vine după o perioadă dificilă, marcată de diagnosticul de cancer al lui Kate și de tratamentul cu chimioterapie început în martie anul trecut.

Pe parcursul terapiei, prințesa s-a retras din viața publică și a avut doar câteva apariții. În septembrie 2024, ea a anunțat că a încheiat chimioterapia și că „face tot ce poate pentru a rămâne fără cancer”.

