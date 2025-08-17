Monden Schimbare majoră la Palatul Kensington: Prințul William și Prințesa Kate își mută familia







Prințul William și Prințesa Kate intenționează să se mute într-o locuință nouă la Windsor până la finalul acestui an, potrivit CNN.

William și Kate, alături de copiii lor George, Charlotte și Louis, se vor muta în Forest Lodge, o locuință cu opt dormitoare aflată în Windsor Great Park, potrivit agenției britanice PA Media.

Un purtător de cuvânt al Palatului Kensington a declarat pentru CNN că familia Wales va face această mutare mai târziu în cursul anului. Locuința principală a familiei, Adelaide Cottage din Windsor, se află foarte aproape de noua proprietate.

La începutul acestei luni, autoritățile au aprobat câteva modificări interne și externe de mică amploare la proprietate, a relatat PA, citând cererile de planificare depuse la Royal Borough of Windsor and Maidenhead.

A few more photos of the new home for the Wales family — Forest Lodge in located in the village of Old Windsor, in Windsor Great Park. It was acquired by The Crown in 1829 and was formerly known as Holly Grove. Photos seem to be recent from the refurbishment now underway. Image… pic.twitter.com/8OFPKhcIDN — jen (@JenCarsonTaylor) August 16, 2025

Decizia consiliului local menționează îndepărtarea unei ferestre, dar și lucrări la un șemineu.

De asemenea, agenția a adăugat că, în 2001, o cabană din parc a trecut printr-un proces de restaurare care a costat 1,5 milioane de lire sterline, echivalentul a aproximativ 2 milioane de dolari.

Nu este pentru prima dată când familia se mută într-o locuință nouă. În august 2022, s-a anunțat că William și Kate, care purtau atunci titlurile de Duce și Ducesă de Cambridge, își vor muta familia din Londra pe durata perioadei școlare, pentru a le oferi copiilor o viață cât mai „normală”, potrivit unei surse regale citate de CNN.

Actuala mutare vine după o perioadă dificilă, marcată de diagnosticul de cancer al lui Kate și de tratamentul cu chimioterapie început în martie anul trecut.

Pe parcursul terapiei, prințesa s-a retras din viața publică și a avut doar câteva apariții. În septembrie 2024, ea a anunțat că a încheiat chimioterapia și că „face tot ce poate pentru a rămâne fără cancer”.