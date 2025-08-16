Monden William și Kate, în fața celei mai mari provocări. Lecțiile lui Harry







Prințul William și prințesa Kate au fost avertizați că cei doi membri ai familiei regale, prințul Andrew și prințul Harry, ar trebui să le servească drept lecție în creșterea celor trei copii: prințul George, 12 ani, prințesa Charlotte, 10 ani, și prințul Louis, șapte ani. Prințul George este destinat să devină următorul monarh al Marii Britanii.

Experții regali de la Daily Mail au dezvăluit că William și Kate fac eforturi să prevină ca frații mai mici ai lui George să urmeze traiectoria „problematică” a lui Andrew și Harry, considerați „spare” – membri ai familiei regale care nu sunt moștenitori direcți.

„Andrew și Harry ar trebui să fie un avertisment pentru William și Kate. Modul în care tratezi un „spare” este foarte dificil. În ambele cazuri, s-au format atitudini greșite: amărăciune și resentimente în cazul lui Harry și un sentiment de îndreptățire în cazul lui Andrew. William și Catherine fac eforturi reale să evite asta, dar nu este ușor, mai ales într-un mediu în care câștigătorul ia totul”, a spus editorul Diary de la Daily Mail , în podcastul Palace Confidential.

În 2020, Harry și Meghan Markle au renunțat la rolurile lor active în familia regală pentru a-și construi o viață proprie în Statele Unite. Harry a criticat în mod repetat familia în cartea sa de memorii Spare și în interviul exploziv acordat lui Oprah Winfrey. Relațiile sale cu tatăl său, Regele Charles, fratele William și restul familiei rămân tensionate.

Prince Andrew s-a retras din îndatoririle regale după interviul dezastruos acordat Newsnight în 2019, în contextul zvonurilor despre legătura sa cu Jeffrey Epstein. În ultimii ani, Andrew a fost implicat și în controverse legate de închirierea Royal Lodge, iar Regele Charles a fost, se pare, dornic să îl evacueze. În plus, au existat presupuse legături cu un spion chinez.

Palace Confidential a comparat comportamentul lui Andrew cu cel al lui prințului Edward, cel mai tânăr copil al Reginei. Richard Eden susține că diferențele țin de „caracter”: „Sunt persoane diferite și au ales soții diferiți”. Prietenii lui Edward afirmă că „nu s-a schimbat mult, nu este arogant și a avut mereu un comportament pozitiv”. Căsătoria sa cu Sophie a fost considerată un atu.

Rebecca English, editor regal la Daily Mail, a venit cu detalii despre succesiune: „Poziția în ordinea succesiunii contează. Ca copil mai mic, departe de linia de succesiune, Edward nu avea nicio șansă să devină rege, cu excepția unui dezastru major. Crește sub presiuni diferite și, așa cum spune Richard, totul se reduce la personalitate și oamenii din jur.”