Monden Scandal în Familia Regală: Harry, acuzat că l-a agresat pe unchiul său, Andrew







Un nou val de controverse zguduie familia regală britanică. Prințul Harry i-ar fi spart nasul unchiului său, prințul Andrew, în timpul unei confruntări violente care ar fi avut loc în 2013, la o reuniune de familie.

Deși palatul dezminte categoric incidentul, detaliile oferite de autorul Andrew Lownie sunt deja în centrul unui scandal cu potențial de imagine devastator. În volumul său „The Rise and Fall of the House of York”, Lownie susține că totul a pornit de la o discuție aprinsă între Harry și Andrew, alimentată de remarci făcute pe la spate despre ducesa Meghan.

În relatarea autorului, Harry ar fi reacționat violent când l-a confruntat pe unchiul său, acuzându-l că este „laș” și reproșându-i lipsa de sinceritate. Confruntarea ar fi escaladat rapid, culminând cu un pumn în față care i-ar fi spart nasul lui Andrew.

„Harry l-a lovit pe Andrew, iar acesta a rămas cu nasul însângerat. Cearta a fost întreruptă de ceilalți membri ai familiei”, afirmă Lownie în carte, citând surse apropiate palatului.

Biografia susține, de asemenea, că Andrew a făcut comentarii jignitoare despre Meghan Markle înainte de nunta acesteia cu Harry. El ar fi spus că mariajul „nu va dura mai mult de o lună” și că Meghan este „o oportunistă” și „prea bătrână” pentru Harry, adăugând că nepotul său „își distruge viața” și „nu a cercetat suficient trecutul ei”.

La scurt timp după publicarea acestor acuzații, un purtător de cuvânt al ducilor de Sussex a emis un comunicat oficial în care neagă cu fermitate veridicitatea întregii povești:

„Prințul Harry și prințul Andrew nu s-au bătut niciodată. Iar Andrew nu a făcut niciodată astfel de comentarii despre ducesa de Sussex.”

Mai mult, cuplul a trimis o scrisoare oficială către Daily Mail, ziarul care a publicat primele fragmente ale cărții, acuzând „afirmații false, dăunătoare și profund defăimătoare”.

Conflictul dintre Harry și Andrew, prezentat în carte, nu este descris ca un incident izolat, ci ca parte a unei relații tensionate între frații mai mici ai regelui Charles și ai prințesei Diana. Potrivit lui Lownie, atât Harry, cât și fratele său William, ar fi avut de-a lungul anilor o relație problematică cu ducele de York.

Prințul Andrew, aflat într-o perioadă de declin public de la izbucnirea scandalului Epstein și a interviului dezastruos acordat în 2019, a fost exclus din viața oficială a monarhiei în 2021, când i-au fost retrase titlurile militare și regale.

În ciuda pierderii poziției oficiale, Andrew continuă să locuiască în Royal Lodge, un conac de lux din Windsor, împreună cu fosta sa soție, Sarah Ferguson.

Regele Charles a tăiat anul trecut alocația anuală de 1 milion de lire sterline pe care o primea fratele său, alimentând speculațiile despre o eventuală evacuare. Potrivit biografiei, prințul William ar fi nerăbdător să-i înlăture pe amândoi din reședință atunci când va deveni rege.

Deși a rupt legăturile oficiale cu familia regală în 2020, mutându-se împreună cu Meghan și copiii lor în Statele Unite, Harry a continuat să fie o sursă de tensiune în interiorul familiei.

În volumul autobiografic Spare, publicat în 2022, el a detaliat conflictele cu tatăl său, Charles, și cu fratele său, William. Cu toate acestea, într-un interviu recent acordat BBC, Harry a declarat că „și-a iertat familia” și că și-ar dori „o reconciliere”.