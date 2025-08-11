Monden Regina Elisabeta a luat cu ea secretul lui Harry și Meghan. Dezvăluiri picante scoase din Casa Regală







Vecinii lui Harry și Meghan, la capătul răbdării. Locuitorii din Montecito, o comunitate retrasă și exclusivistă din California, trăiesc de ceva vreme sub lumina reflectoarelor, iar asta se datorează în mare parte sosirii prințului Harry și a soției sale, Meghan Markle.

Deși cuplul a încercat să mențină un profil discret, impactul lor asupra orașului a fost inevitabil, iar reacțiile vecinilor nu întârzie să apară.

Printre cei care și-au exprimat părerea se numără și actorul Rob Lowe, o prezență constantă în peisajul hollywoodian, care locuiește de mult timp în această zonă liniștită. Într-un interviu pentru E! News, Lowe a vorbit fără menajamente despre efectele aduse de cuplul regal în comunitatea sa.

„Este clar că prezența lor a adus multă atenție asupra orașului meu liniștit. Să fiu sincer, odată ce o familie regală se mută în cartierul tău, nimic nu mai rămâne la fel,” a declarat Lowe.

Actorul a menționat și avantajele financiare aduse de acest fenomen: „Pe de o parte, prețurile imobiliare au crescut, ceea ce e un lucru bun pentru proprietari. Pe de altă parte, cozile la cafenele, cum ar fi Starbucks, s-au mărit considerabil.”

Pe lângă aceste schimbări, unii localnici au început să resimtă presiunea fluxului crescut de turiști care vor să vadă casa lui Meghan și Harry, ceea ce a generat nemulțumiri legate de aglomerație și trafic intens. În plus, se vehiculează că vecinii „s-au săturat” de cuplu, iar unele voci îi descriu pe aceștia ca fiind aroganți și greu de suportat.

Această frustrare reflectă o tensiune mai largă între dorința vedetelor sau persoanelor publice de a se bucura de intimitate și curiozitatea intensă a fanilor și presei, care poate transforma orice loc liniștit într-o atracție aglomerată.

În paralel cu aceste controverse locale, în Marea Britanie continuă să apară informații tulburătoare legate de familia regală, de data aceasta în centrul atenției fiind prințul Andrew, ducele de York. O biografie neautorizată și plină de controverse, intitulată „The Rise And Fall Of The House Of York”, scoate la iveală detalii inedite și grave despre viața și comportamentul acestuia.

Autorul, Andrew Lownie, susține că regina Elisabeta a II-a ar fi fost pe deplin conștientă de situațiile delicate în care se afla ducele de York și ar fi „conspirat” pentru a le ascunde publicului.

Cartea dezvăluie mai multe aspecte legate de finanțele controversate ale prințului, de presupusele tensiuni fizice cu prințul Harry, dar și de comportamentul nepotrivit față de personalul regal.

Purtătorii de cuvânt ai Palatului Buckingham au ales să nu comenteze aceste dezvăluiri, invocând faptul că nu se pronunță public asupra membrilor care nu mai sunt activi în cadrul familiei regale. În schimb, reprezentanții lui Harry au negat vehement orice confruntare fizică cu prințul Andrew.

Mai mult, autorul biografiei a subliniat că Andrew ar fi folosit fonduri publice pentru călătorii în interes personal și pentru afaceri private, în ciuda poziției oficiale pe care o deținea în acea perioadă.