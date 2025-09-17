Stilul Melaniei Trump atrage toate privirile. Prima apariție la vizita de stat din UK

Melania Trump a captat atenția la sosirea în Marea Britanie, purtând un elegant palton Burberry, marcând începutul vizitei de stat a cuplului prezidențial.

Prima Doamnă a Statelor Unite a coborât de pe Air Force One alături de soțul ei, Donald Trump, pe Aeroportul Stansted din Londra, în cadrul primei vizite oficiale în țară de la precedentul lor turneu din 2019.

Melania a ales un palton bej, lung până la glezne, cu croială dublu-breasted, care îi evidențiază talia, completat de botine negre Dior până la genunchi. Părul a fost purtat lejer, în valuri subtile, oferindu-i un aer sofisticat dar discret.

La coborârea din avion, președintele Donald Trump a descris zborul ca fiind „excelent” și a vorbit despre relația sa de lungă durată cu familia regală: „Sunt prieteni de mult timp, chiar înainte ca el să devină rege. Este o onoare să-l am ca monarh.”

Trump a mai adăugat că regele Charles III reprezintă cu eleganță țara și că respectul reciproc este evident.

Vizita de stat se va desfășura pe durata a două zile la Windsor, culminând cu un banchet oficial fastuos la care vor participa aproximativ 160 de invitați, inclusiv Prințul William și Prințesa Kate.

Aceasta va fi prima vizită oficială a unui lider american care participă la două vizite de stat în același mandat, subliniind importanța evenimentului.

Pe durata vizitei, Melania va fi însoțită de Prințesa Kate la grădinile Frogmore, împreună cu Dwayne Fields, liderul Scouților din UK, și copii din programul Scouts’ Squirrels.

În plus, Prima Doamnă va vizita Casa de Păpuși a Reginei Maria și Biblioteca Regală de la Castelul Windsor, alături de Regina Camilla.

Donald Trump va participa la întâlniri oficiale cu membrii seniori ai familiei regale, reiterând admirația sa pentru tradițiile și eleganța instituției monarhice.

Fiica lor, Tiffany Trump, împreună cu soțul ei, Michael Boulos, au însoțit familia în călătoria către Regatul Unit, subliniind caracterul deosebit și neobișnuit al acestei vizite.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a descris vizita ca fiind „istorică și unică”, menționând că anumite aspecte nu au mai fost văzute niciodată în contextul unei vizite de stat.

Aceasta nu este doar o întâlnire protocolară, ci o oportunitate de consolidare a relațiilor diplomatice și personale dintre SUA și Marea Britanie.

Președintele Trump a subliniat în trecut respectul său pentru familia regală și entuziasmul de a reveni în țară: „Este o țară grozavă, iar vizita este o onoare.”

Această călătorie reflectă atât legăturile istorice cât și colaborarea actuală între cele două state, oferind totodată o ocazie de a observa eleganța și rafinamentul evenimentelor protocolare britanice.