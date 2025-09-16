Trump dă în judecată New York Times pentru defăimare și manipulare electorală

Donald Trump a intentat un proces de 15 miliarde de dolari împotriva publicației New York Times, acuzând-o de defăimare și de implicare în jocuri politice care i-ar fi afectat imaginea și șansele electorale.

Plângerea, depusă luni seară la un tribunal din Florida, marchează cea mai recentă ofensivă juridică a președintelui american împotriva unui gigant media.

Cazul aduce din nou în prim-plan relația tensionată dintre Trump și instituțiile media tradiționale, pe care liderul de la Casa Albă le numește frecvent „arme propagandistice” ale adversarilor politici.

Procesul vizează mai multe articole și o carte publicată de doi jurnaliști ai New York Times, în care fostul președinte este acuzat de practici financiare discutabile și prezentat într-o lumină negativă.

Conform documentelor depuse de avocații săi, Trump susține că New York Times ar fi „trădat principiile jurnalismului obiectiv” și că ar fi publicat „informații false și tendențioase” cu scopul de a influența alegerile prezidențiale.

El acuză publicația că s-ar fi transformat într-un „portavoce” al Partidului Democrat și că ar fi atacat constant mișcarea „America First” și agenda politică a administrației sale.

În centrul acuzațiilor se află mai multe articole bazate pe cartea Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success, scrisă de Susanne Craig și Russ Buettner.

Conform echipei lui Trump, aceste materiale ar fi fost publicate „cu rea-credință”, conținând „distorsionări grosolane și minciuni flagrante”.

Procesul împotriva New York Times nu este un caz izolat. Trump a deschis în ultimii ani mai multe acțiuni similare împotriva unor instituții media de renume, printre care Wall Street Journal, ABC News sau chiar CBS, în urma difuzării unor interviuri considerate defăimătoare.

Unele dintre aceste procese s-au încheiat prin înțelegeri financiare, sumele vehiculate fiind de ordinul zecilor de milioane de dolari.

De asemenea, Trump a mai acționat New York Times în instanță și în trecut, în legătură cu articole despre presupusa implicare a Rusiei în campania din 2016 sau despre averea familiei sale.

În majoritatea cazurilor, plângerile au fost respinse pe motiv că materialele vizate reprezentau opinii protejate de libertatea de exprimare.

Deocamdată, New York Times nu a emis o poziție oficială față de noul proces. Totuși, dosarul ar putea avea implicații majore în dezbaterea privind libertatea presei și limitele criticii la adresa oamenilor politici.

Pe rețeaua sa socială, Truth Social, Trump a catalogat publicația drept „cea mai degenerată din istoria Americii” și a afirmat că sprijinul editorial acordat de Times candidatei democrate Kamala Harris ar fi echivalent cu „cea mai mare contribuție ilegală la o campanie electorală”.