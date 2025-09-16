Trump va declara ANTIFA organizație teroristă internă

Donald Trump va lua în considerare desemnarea grupării de extremă stânga ANTIFA drept organizație teroristă internă, potrivit unei declarații făcute de președintele SUA la o discuție cu reporterii din Biroul Oval de la Casa Albă, relatată de The Telegraph.

Răspunsul dat de Trump a venit în contextul în care administrația sa ia măsuri drastice împotriva grupărilor de stânga acuzate de incitare la violență.

Președintele SUA a declarat că va susține interzicerea rețelei radicale de stânga după ce Charlie Kirk a fost ucis de un bărbat înarmat acuzat că exprimă opinii tipice ANTIFA.

Influencerul conservator și prieten apropiat al lui Trump a fost ucis de un singur glonț tras de un asasin care pândea pe un acoperiș la 130 de metri de locul unde acesta găzduia un miting la Universitatea Utah Valley săptămâna trecută.

Uciderea sa a declanșat un val de teamă cu privire la creșterea radicalizării de stânga în SUA, în urma multiplelor tentative de asasinare a lui Trump anul trecut.

„Aș face asta, 100%”, a declarat Donald Trump când a fost întrebat despre desemnarea ANTIFA drept grupare teroristă în timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri cu reporterii în Biroul Oval.

El a adăugat: „ANTIFA este groaznică”.

Domnul Trump a făcut aceste comentarii în timpul semnării unui memorandum care oficializează o intervenție pentru reducerea criminalității în Memphis, Tennessee.

El a spus că grupul operativ va fi o „replică” a celui pe care l-a trimis în capitală, Washington, DC, în august.

„Efortul va include Garda Națională, precum și FBI-ul” și alte agenții federale, a spus domnul Trump, adăugând că este „foarte important din cauza criminalității care are loc”.

„Probabil vom merge mai departe la Chicago”, a spus el.

Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, a fost arestat pentru crimă. FBI a declarat că tuburile de cartușe din armei crimei au fost inscripționate cu mesaje precum: „Hei, fascistul! Prinde!” și „Bella Ciao”, un cântec antifascist italian din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

De atunci a ieșit la iveală că Tyler Robinson era într-o „relație romantică” cu colegul său de cameră transgender și că ar fi scris un bilet în care spunea că plănuia să-l elimine pe Kirk.

În timpul sesiunii din Biroul Oval, Donald Trump a spus că el crede că domnul Robinson a fost radicalizat pe internet și asta s-a întâmplat foarte repede.

În urma morții sale, Donald Trump a ținut un discurs din Biroul Oval, promițând să demanteleze „stânga radicală”.

„Stânga radicală este direct responsabilă pentru terorismul pe care îl vedem astăzi în țară”, a spus el.

Stephen Miller, adjunctul șefului de cabinet al dlui Trump, s-a angajat să „demanteleze și să distrugă” grupurile de stânga acuzate că promovează și organizează violența politică în numele lui Kirk.

„Stânga radicală chiar cauzează o mulțime de probleme acestei țări. Chiar cred că ne urăsc țara”, a adăugat dl Trump.

Mișcarea „ANTIFA” se intitulează astfel de la o prescurtare a cuvântului „antifascist”. Scopul lor oficial este să se opună răspândirii fascismului. În general, activiștii ANTIFA văd fascismul ca pe o implementare violentă și o impunere a inegalităților biologice și sociale, deși grupul poate fi dezorganizat, iar mișcarea include diferite facțiuni cu interpretări variate.

Una dintre cele mai cunoscute tactici ale lor este să apară într-un protest de masă ca un „bloc negru”, mișcându-se cu precizie militară în haine negre în timp ce lansează atacuri.

Trump a menționat proteste violente în care presupuși membri ANTIFA au aruncat obiecte și au agresat ofițeri de aplicare a legii.

„Avem niște grupuri destul de radicale și au scăpat nepedepsiți”, a spus el. „Și, de asemenea, am vorbit cu procurorul general despre aducerea acuzațiilor RICO împotriva unora dintre oamenii despre care ați citit și care au investit milioane și milioane de dolari pentru agitație.”

„Acestea nu sunt proteste. Acestea sunt infracțiuni, aruncă cu cărămizi în mașinile ICE și ale Patrulei de Frontieră”, a încheiat președintele american Donald Trump.