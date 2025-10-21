International

Summitul Trump–Putin rămâne incert. Oficialii ruși și americani amână orice dată concretă

Președintele american Donald Trump nu intenționează să se întâlnească cu omologul său rus Vladimir Putin imediat, a declarat marți un oficial american sub protecția anonimatului. Acesta a venit la câteva zile după ce Trump anunțase inițial că se va întâlni cu Putin în două săptămâni la Budapesta, conform AFP.

„Nu este prevăzut ca președintele Trump să se întâlnească cu președintele Putin într-un viitor apropiat”, a spus oficialul american.

Rusia minimalizează șansele unui summit rapid

Moscova a transmis marți că „niciun detaliu precis” nu a fost stabilit pentru întâlnirea dintre cei doi lideri, precizând că aceasta trebuie să fie precedată de o pregătire între echipele de la Moscova și Washington.

„Nici președintele Putin și nici președintele Trump nu au anunțat un termen precis”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. El a adăugat că întâlnirea ar putea necesita timp și a insistat asupra necesității unor „pregătiri serioase”.

trump putin alaska

Trump și Putin în Alaska / sursa foto: captura video

Summitul liderilor nu are calendar stabilit

Rusia a catalogat drept „prematur” luarea în calcul a unui calendar pentru întâlnirea dintre șefii diplomațiilor, Serghei Lavrov și Marco Rubio, care ar urma să deschidă calea unui eventual summit Trump-Putin la Budapesta.

„Este prematur să vorbim despre un calendar, nici înaintea, nici în timpul apelului telefonic de ieri (luni). Problema întâlnirii nu a fost ridicată în mod specific”, a declarat adjunctul ministrului de Externe Serghei Riabkov, citat de agențiile ruse oficiale.

Deocamdată, discuții telefonice

Discuția la telefon dintre Serghei Lavrov și Marco Rubio, care a avut loc luni, ar putea fi urmată de o întâlnire între cei doi înaintea unui posibil summit între președinți. Până atunci, comunicarea va continua prin contacte telefonice.

„Ne-am pus de acord să continuăm contactele telefonice”, a anunțat marți Serghei Lavrov, într-o conferință de presă.

Organizarea acestui summit la 18 octombrie în capitala Ungariei a fost discutată pentru prima oară într-o convorbire telefonică între Vladimir Putin și Donald Trump. Tema principală vizată este războiul din Ucraina, dar detaliile concrete privind formatul și agenda întâlnirii rămân nesigure.

Summitul Trump–Putin rămâne incert. Oficialii ruși și americani amână orice dată concretă
