Trump propune „înghețarea războiului”; Europa și Zelenski reafirmă integritatea Ucrainei

Liderii europeni și aliații Ucrainei au emis marți dimineață un avertisment atent formulat către președintele american Donald Trump, criticând sprijinul său mai degrabă reținut pentru Kiev.

Declarația comună susține apelul lui Trump pentru încetarea luptelor, dar respinge orice sugestie de cedare teritorială către Moscova, subliniind unitatea lor în căutarea unei păci juste și durabile.

Într-o declarație comună semnată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, prim-ministrul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și alți lideri europeni, grupul și-a exprimat „unitatea în dorința noastră de a obține o pace justă și durabilă.”

Liderii au subliniat că „susținem ferm poziția președintelui Trump conform căreia luptele trebuie să înceteze imediat”, sugerând că actuala linie de contact ar putea servi drept punct de plecare pentru negocieri.

Totuși, ei au avertizat că „frontierele internaționale nu trebuie schimbate prin forță”, un mesaj subtil de respingere a deschiderii lui Trump de a îngheța conflictul pe liniile de front ocupate de Rusia.

Declarația a fost emisă la doar câteva zile înainte de o reuniune crucială a Consiliului European, programată joi, în timpul căreia liderii vor dezbate utilizarea activelor înghețate ale Rusiei pentru finanțarea Ucrainei și consolidarea sancțiunilor împotriva Moscovei.

De asemenea, Zelenski și membrii așa-numitei „Coaliții celor dornici” se vor reuni vineri la Londra pentru a coordona sprijin militar și financiar suplimentar pentru Ucraina.

Duminică seara, Trump a declarat că războiul ar trebui înghețat pe liniile actuale de luptă, o propunere care ar lăsa Moscova să controleze vaste zone din teritoriul ucrainean ocupat. Actuala linie de front traversează regiunea industrială Donbas, în estul Ucrainei, unde luptele rămân intense.

Comentariile sale au fost făcute la doar câteva zile după o întâlnire tensionată la Casa Albă cu Zelenski, în cadrul căreia Trump ar fi sugerat inițial că Kievul ar trebui să ia în considerare cedarea de teritorii către Moscova pentru a încheia conflictul, conform unei surse familiare cu discuțiile.

Ulterior, Trump a negat că ar fi cerut Ucrainei să predea întreaga regiune Donbas Rusiei, insistând că „regiunea ar trebui să fie împărțită așa cum este. Cred că 78% din teren este deja ocupat de Rusia. Trebuie lăsat așa cum este acum.”