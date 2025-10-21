Trump a început demolarea unei clădiri de la Casa Albă pentru sala de bal

Casa Albă a început demolarea unei părți din aripa estică, pentru a face loc noii săli de bal a președintelui Donald Trump, un proiect estimat la 250 de milioane de dolari.

Lucrările vor avea loc pe terenul ocupat în prezent de aripa estică (East Wing), unde se află birourile Primei Doamne. Luni, echipele de construcție au început lucrările, demolând bucăți masive dintr-o intrare acoperită și ferestre din aripa estică a Casei Albe. Trump a explicat anterior că sala de bal va fi „aproape” de clădirea existentă, fără a o modifica, și va respecta complet structura actuală.

„Nu va interfera cu clădirea actuală. Va fi lângă ea, dar nu o va atinge – și va respecta în totalitate clădirea existentă, de care sunt cel mai mare fan”, a spus Trump în iulie.

Potrivit președintelui, fiecare președinte a visat de mai bine de 150 de ani să aibă o sală de bal la Casa Albă, pentru a găzdui petreceri grandioase, vizite de stat și alte evenimente oficiale.

Noua sală de bal va avea o suprafață de peste 8.000 de metri pătrați și va putea găzdui aproximativ 1.000 de invitați. Spațiul va fi destinat dineurilor oficiale și recepțiilor fastuoase în onoarea liderilor străini și a altor evenimente majore pentru Trump.

Săptămâna trecută, președintele a organizat un dineu fastuos pentru a mulțumi sponsorilor, la care au participat reprezentanți ai unor mari corporații americane, precum Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft, Palantir și Lockheed Martin.

Proiectul sălii de bal a stârnit critici din partea politicienilor de stânga radicală din Partidul Democrat. Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a declarat că prioritățile și preferințele lui Trump nu reflectă nevoile americanilor obișnuiți.

De asemenea, deputatul Darren Soto (D-Florida) a scris pe rețelele de socializare: „Sala de bal a miliardarului Trump. Este o rușine. Bine ați venit în a doua Epocă a Aurului”.

De la revenirea sa la putere, Trump a preluat elemente de stil de la reședința sa din Florida, Mar-a-Lago, pentru redecorarea Casei Albe, inclusiv detalii aurite în Biroul Oval și amplasarea a două steaguri uriașe ale SUA pe peluze.