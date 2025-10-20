Viața lui Trump, din nou amenințată. S-a descoperit un post de tragere către Air Force One

Președintele american Donald Trump a fost nevoit să se îmbarce rapid în avionul Air Force One, folosind scări mici, din cauza „măsurilor de securitate sporite”, a declarat un oficial al Casei Albe, citat de Fox News. Decizia de sporire a măsurilor de securitate pentru președintele SUA a fost luată după ce s-a descoperit un post de lunetist, cu linie vizuală liberă către locul în care staționează la sol avionul prezidențial când se află pe Aeroportul Internațional Palm Beach.

Președintele Donald Trump s-a îmbarcat rapid în Air Force One folosind scările mici din cauza „măsurilor de securitate sporite” de pe Aeroportul Internațional Palm Beach, duminică, a declarat oficialul Casei Albe.

Măsurile sporite de la aeroport au venit după descoperirea de către Secret Service, vineri, a unui posibil post de lunetist în apropierea aeroportului, cu o linie vizuală clară către locul în care staționează la sol Air Force One, atunci când Trump se îmbarcă și coboară din avionul prezidențial.

Deocamdată, nicio persoană nu a fost arestată.

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat că agenția sa conduce ancheta. Patel a mai spus că postul de lunetist nu a fost încă legat de nicio persoană suspectă.

„Înainte de întoarcerea președintelui la West Palm Beach, USSS (US Secret Service - n.red.) a descoperit ceea ce părea a fi un post de lunetist ridicat în raza vizuală a zonei de aterizare Air Force One”, a declarat Kash Patel pentru Fox News Digital.

„Nu au fost localizate persoane la fața locului. FBI-ul a preluat de atunci conducerea anchetei, trimițând resurse pentru a colecta toate probele de la fața locului și implementând capacitățile noastre de analiză a telefoanelor mobile”, a adăugat directorul FBI.

Iar șeful departamentului de comunicare al USSS, Anthony Guglielmi, a confirmat, de asemenea, că organizația „colaborează îndeaproape” cu FBI și cu forțele de ordine din comitatul Palm Beach.

Guglielmi a mai spus că agenții au descoperit postul de lunetist în timpul „pregătirilor de securitate avansate” dinaintea sosirii lui Trump în Palm Beach.

„Nu a existat niciun impact asupra vreunei mișcări și nicio persoană nu a fost prezentă sau implicată la fața locului”, a mai spus Guglielmi.

„Deși nu putem oferi detalii despre obiectele specifice sau intenția lor, acest incident subliniază importanța măsurilor noastre de securitate stratificate”, a adăugat el.

Ancheta are loc la câteva săptămâni după ce Ryan Routh a fost găsit vinovat de tentativă de asasinare a lui Donald Trump pe un teren de golf din Palm Beach, dintr-un cuib de lunetist pe care acesta l-a instalat în tufișuri, de-a lungul gardului ce împrejmuiește terenul de golf.