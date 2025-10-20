Viața lui Trump, din nou amenințată. S-a descoperit un post de tragere către Air Force One
- Ioan Bujor
- 20 octombrie 2025, 06:45
Președintele american Donald Trump a fost nevoit să se îmbarce rapid în avionul Air Force One, folosind scări mici, din cauza „măsurilor de securitate sporite”, a declarat un oficial al Casei Albe, citat de Fox News. Decizia de sporire a măsurilor de securitate pentru președintele SUA a fost luată după ce s-a descoperit un post de lunetist, cu linie vizuală liberă către locul în care staționează la sol avionul prezidențial când se află pe Aeroportul Internațional Palm Beach.
Trump, îmbarcat de urgență în Air Force One
Președintele Donald Trump s-a îmbarcat rapid în Air Force One folosind scările mici din cauza „măsurilor de securitate sporite” de pe Aeroportul Internațional Palm Beach, duminică, a declarat oficialul Casei Albe.
Măsurile sporite de la aeroport au venit după descoperirea de către Secret Service, vineri, a unui posibil post de lunetist în apropierea aeroportului, cu o linie vizuală clară către locul în care staționează la sol Air Force One, atunci când Trump se îmbarcă și coboară din avionul prezidențial.
Deocamdată, nicio persoană nu a fost arestată.
Ce știe FBI în acest moment
Directorul FBI, Kash Patel, a declarat că agenția sa conduce ancheta. Patel a mai spus că postul de lunetist nu a fost încă legat de nicio persoană suspectă.
„Înainte de întoarcerea președintelui la West Palm Beach, USSS (US Secret Service - n.red.) a descoperit ceea ce părea a fi un post de lunetist ridicat în raza vizuală a zonei de aterizare Air Force One”, a declarat Kash Patel pentru Fox News Digital.
„Nu au fost localizate persoane la fața locului. FBI-ul a preluat de atunci conducerea anchetei, trimițând resurse pentru a colecta toate probele de la fața locului și implementând capacitățile noastre de analiză a telefoanelor mobile”, a adăugat directorul FBI.
Iar șeful departamentului de comunicare al USSS, Anthony Guglielmi, a confirmat, de asemenea, că organizația „colaborează îndeaproape” cu FBI și cu forțele de ordine din comitatul Palm Beach.
Anchetă a Secret Service pentru securitatea lui Trump
Guglielmi a mai spus că agenții au descoperit postul de lunetist în timpul „pregătirilor de securitate avansate” dinaintea sosirii lui Trump în Palm Beach.
„Nu a existat niciun impact asupra vreunei mișcări și nicio persoană nu a fost prezentă sau implicată la fața locului”, a mai spus Guglielmi.
„Deși nu putem oferi detalii despre obiectele specifice sau intenția lor, acest incident subliniază importanța măsurilor noastre de securitate stratificate”, a adăugat el.
Ancheta are loc la câteva săptămâni după ce Ryan Routh a fost găsit vinovat de tentativă de asasinare a lui Donald Trump pe un teren de golf din Palm Beach, dintr-un cuib de lunetist pe care acesta l-a instalat în tufișuri, de-a lungul gardului ce împrejmuiește terenul de golf.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.