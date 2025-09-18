Avionul lui Trump, aproape de ciocnire cu un avion comercial, în New York

Avionul lui Trump, Air Force One, care zbura spre Londra, a fost la un pas de a se ciocni de un zbor comercial deasupra orașului New York. Marți, aeronava prezidențială a urmat temporar o traiectorie convergentă cu un avion de pasageri al Spirit Airlines în timp ce survola zona metropolitană, conform globalair.com.

Donald Trump și prima doamnă Melania Trump se aflau la bordul unui Boeing prezidențial 747, care se îndrepta spre Londra pentru vizita lor de stat, în timp ce zborul Spirit 1300 survola Long Island pe ruta Fort Lauderdale–Boston.

Un controlor de trafic aerian a observat că ambele aeronave se aflau la altitudini apropiate și pe traiectorii convergente și a emis în mod repetat instrucțiuni către Spirit Airlines să își ajusteze ruta.

Flightradar24a indicat că aeronavele se aflau la aproximativ 11 mile(17 km) una de cealaltă în momentul în care traiectoriile lor s-au apropiat cel mai mult și la 8 mile(12 km) atunci când zburau paralel.

Controlorul de trafic aerian a avertizat echipajul Spirit 1300: „Fiți atenți. Traficul Spirit 1300 se află la șase-opt mile pe aripa stângă a 747-ului. Sunt sigur că îl puteți identifica – este alb-albastru.” Ulterior, piloții au fost instruiți să vireze 20 de grade la dreapta și să acorde atenție maximă navigației, fiind sfătuiți chiar să lase dispozitivele electronice pentru a se concentra pe manevră.

Spirit Airlines a precizat pentru CBS News că siguranța pasagerilor și a echipajului rămâne prioritatea principală și că piloții au aterizat la destinație fără probleme, respectând toate procedurile standard. Deoarece aeronava Spirit a menținut distanța necesară față de Air Force One, nu se anticipează nicio acțiune suplimentară din partea autorităților.

Săptămâna trecută, un total de șapte aeronave au încălcat regulile de delimitare a terenului (TFR) stabilite pentru președinte. Forțele Aeriene ale SUA au raportat că unul dintre avioane a fost interceptat de avioane de vânătoare ale Comandamentului Nord-American de Apărare Aerospațială, care au folosit rachete de semnalizare pentru a atrage atenția pilotului și a restabili controlul asupra spațiului aerian.