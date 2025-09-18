International Breaking news

Avionul lui Trump, aproape de ciocnire cu un avion comercial, în New York

Comentează știrea
Avionul lui Trump, aproape de ciocnire cu un avion comercial, în New YorkSursa foto: boeing.com
Din cuprinsul articolului

Avionul lui Trump, Air Force One, care zbura spre Londra, a fost la un pas de a se ciocni de un zbor comercial deasupra orașului New York. Marți, aeronava prezidențială a urmat temporar o traiectorie convergentă cu un avion de pasageri al Spirit Airlines în timp ce survola zona metropolitană, conform globalair.com.

Avionul prezidențial al Trump a fost implicat într-un incident aerian cu un zbor comercial

Donald Trump și prima doamnă Melania Trump se aflau la bordul unui Boeing prezidențial 747, care se îndrepta spre Londra pentru vizita lor de stat, în timp ce zborul Spirit 1300 survola Long Island pe ruta Fort Lauderdale–Boston.

Un controlor de trafic aerian a observat că ambele aeronave se aflau la altitudini apropiate și pe traiectorii convergente și a emis în mod repetat instrucțiuni către Spirit Airlines să își ajusteze ruta.

Distanța dintre cele două aeronave era foarte mică

Flightradar24a indicat că aeronavele se aflau la aproximativ 11 mile(17 km) una de cealaltă în momentul în care traiectoriile lor s-au apropiat cel mai mult și la 8 mile(12 km) atunci când zburau paralel.

Elogii pentru Cristi Chivu după debutul în Liga Campionilor. Ce notă a primit antrenorul lui Inter
Elogii pentru Cristi Chivu după debutul în Liga Campionilor. Ce notă a primit antrenorul lui Inter
Proteste fără precedent în Franța, cu aproape un milion de oameni în stradă
Proteste fără precedent în Franța, cu aproape un milion de oameni în stradă
Avion SUA

Sursa foto: Pixabay.com

Controlorul de trafic aerian a avertizat echipajul Spirit 1300: „Fiți atenți. Traficul Spirit 1300 se află la șase-opt mile pe aripa stângă a 747-ului. Sunt sigur că îl puteți identifica – este alb-albastru.” Ulterior, piloții au fost instruiți să vireze 20 de grade la dreapta și să acorde atenție maximă navigației, fiind sfătuiți chiar să lase dispozitivele electronice pentru a se concentra pe manevră.

Reacții și măsuri după incident

Spirit Airlines a precizat pentru CBS News că siguranța pasagerilor și a echipajului rămâne prioritatea principală și că piloții au aterizat la destinație fără probleme, respectând toate procedurile standard. Deoarece aeronava Spirit a menținut distanța necesară față de Air Force One, nu se anticipează nicio acțiune suplimentară din partea autorităților.

Săptămâna trecută, un total de șapte aeronave au încălcat regulile de delimitare a terenului (TFR) stabilite pentru președinte. Forțele Aeriene ale SUA au raportat că unul dintre avioane a fost interceptat de avioane de vânătoare ale Comandamentului Nord-American de Apărare Aerospațială, care au folosit rachete de semnalizare pentru a atrage atenția pilotului și a restabili controlul asupra spațiului aerian.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:46 - Lia Olguța Vasilescu critică absența lui Ilie Bolojan de la întâlnirea cu primarii
12:40 - Sorana Cîrstea, învinsă de Iga Swiatek la Korea Open
12:34 - Compania britanică GSK își extinde operațiunile în SUA cu o investiție record
12:24 - Elogii pentru Cristi Chivu după debutul în Liga Campionilor. Ce notă a primit antrenorul lui Inter
12:15 - Proteste fără precedent în Franța, cu aproape un milion de oameni în stradă
12:10 - Politica pe mâna proștilor. Hai LIVE cu Turcescu

HAI România!

Crin Antonescu, LIVE!
Crin Antonescu, LIVE!
Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona
Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona
România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost
România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost

Proiecte speciale