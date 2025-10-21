Votanții lui Trump, lăsați de FEMA fără ajutoare după urnaganul Milton

În urma dezastrului provocat de uraganul Milton în sudul Statelor Unite, au apărut acuzații conform cărora unii angajați ai Agenției Federale pentru Managementul Situațiilor de Urgență (FEMA) ar fi selectat beneficiarii ajutoarelor în funcție de orientarea lor politică.

Mai exact, potrivit unor documente publicate de jurnalistul Matt Taibbi pe platforma Racket News, unele echipe de intervenție ar fi evitat casele unde erau afișate semne de susținere pentru fostul președinte Donald Trump.

Conform informațiilor publicate de Racket News, incidentul ar fi avut loc la scurt timp după alegerile din 2024. Într-unul dintre cazuri, un oficial FEMA ar fi fost suspendat după ce le-ar fi spus colegilor să „evite locuințele care afișează Trump”.

Potrivit surselor citate, mai mulți angajați au prezentat capturi de ecran din sistemele interne FEMA, unde apăreau mențiuni precum „semn Trump, fără contact – conform instrucțiunilor conducerii”.

Ulterior, Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a lansat o investigație privind modul în care au fost gestionate aceste date și posibila încălcare a Privacy Act din 1974, lege care interzice colectarea de informații despre opinii politice sau alte forme de exprimare protejate de Primul Amendament.

Raportul DHS a constatat că „nu a fost vorba de un incident izolat”, menționând existența mai multor cazuri similare.

Investigația a inclus și exemple concrete din notele angajaților FEMA. În octombrie 2021, într-un raport se consemna:

„Proprietarul avea un semn pe care scria ‘Aici este țara Trump’.”

Manasota Key, Florida, reveals the harsh aftermath of Hurricane Milton's storm surge, with homes slabbed clean. pic.twitter.com/eRbukPXYjb — AccuWeather (@accuweather) October 12, 2024

În septembrie același an, un alt document menționa:

„Numeroase steaguri și afișe politice – ‘MAGA 2024’, ‘Trump 2024’, ‘Joe Biden Sucks’. Nu recomandăm vizitarea acestei locații.”

Un alt exemplu, datat noiembrie 2024, menționa:

„Am observat un pliant politic, așa că nu am lăsat broșura FEMA.”

Aceste însemnări, potrivit anchetei, sugerează că unii angajați au înregistrat preferințele politice ale victimelor și au luat decizii de intervenție bazate pe aceste observații.

Conducerea FEMA a negat existența unei politici instituționale care să condiționeze acordarea ajutoarelor în funcție de opiniile politice ale beneficiarilor.

Totuși, ancheta internă a DHS a semnalat deficiențe în redactarea Disaster Survivor Assistance Field Operations Guide – manualul care reglementează activitatea echipelor din teren.

Whistleblower from FEMA alleges severe financial mismanagement. Is this why Mayorkas and Kamala have them literally confiscating private donations people are trying to get to the hurricane victims? They are also denying many people's requests for the $750 in aid. This is Treason pic.twitter.com/Jrzrnf93uE — DARIN BOCHARSKI (@MAGALIFE187) October 4, 2024

Raportul arată că unele instrucțiuni erau formulate ambiguu, permițând interpretări eronate. De exemplu, angajaților li se spunea că pot părăsi un loc dacă „se simt amenințați”, fără a se defini clar ce înseamnă acest lucru.

Această formulare ar fi permis ca semnele politice afișate în fața locuințelor să fie considerate motive de evitare a contactului.

Concluziile raportului DHS

Rezultatele anchetei, făcute publice la aproape un an de la evenimente, indică încălcări ale legii privind protecția datelor și ale normelor de neutralitate politică impuse instituțiilor federale.

Raportul subliniază că, deși nu există dovezi că astfel de practici ar fi fost generalizate, este necesară o reformă a procedurilor interne pentru a garanta imparțialitatea misiunilor de ajutorare.

„Agențiile federale trebuie să se asigure că activitatea lor nu poate fi percepută ca influențată politic”, se arată în documentul DHS.

În urma concluziilor, câțiva angajați implicați în incident ar fi fost concediați, iar alții au primit sancțiuni disciplinare.

Publicarea raportului a generat un nou val de dezbateri privind politizarea instituțiilor federale și protecția datelor personale.

Specialiști în domeniul drepturilor civile au cerut revizuirea procedurilor de colectare a informațiilor de teren pentru a elimina riscul de discriminare pe criterii politice.

Deocamdată, FEMA nu a emis un comentariu suplimentar referitor la recomandările din raport, iar conducerea DHS a anunțat că va monitoriza implementarea măsurilor corective.