Noi proteste „No Kings” în SUA

Sâmbătă au avut loc în Statele Unite ale Americii noi proteste organizate de extrema stângă sub sloganul „No Kings”, împotriva a ceea ce ei califică drept derive autoritare ale președintelui Donald Trump, potrivit The Hill.

Mii de mitinguri „No Kings” (Fără Regi) au avut loc sâmbătă la nivel național. De exemlu în Times Square din New York City, mii de oameni s-au adunat sâmbătă dimineață, iar străzile și intrările în metrou erau aglomerate cu protestatari care țineau pancarte cu sloganuri precum „Democrație, nu monarhie” și „Constituția nu este opțională”, conform BBC.

Înaintea demonstrațiilor, susținătorii președintelui Donald Trump i-au acuzat pe protestatari că sunt legați de mișcarea de extremă stânga Antifa, declarată mișcare teroristă internă în urmă cu o lună, după ce s-au aflat legăturile ideologice dintre asasinul lui Charlie Kirk, Tyler Robinson, și această grupare radicală de extremă stânga.

Republicanii au condamnat protestele „No Kings” numindu-le „mitingul care instigă ura împotriva Americii”.

Mitingurile extremiștilor de stânga afiliați „No Kings” au avut loc în contextul închiderii guvernului, dar și al desfășurării trupelor federale în toată țara pentru a ține în frâu protestele contra autorității de migrație (ICE), care încearcă să rezolve problema imigranților ilegali.

Unii politicieni din Partidul Democrat au îmbrățișat protestele extremiștilor de stânga din acest weekend, în timp ce congresmanii republicani au criticat protestele drept demonstrații de „ură împotriva Americii”.

„A te prezenta pentru a-ți exprima dezacordul față de o administrație scăpată de sub control este la fel de american ca maternitatea, baseballul și plăcinta cu mere”, a declarat vineri liderul minorității din Cameră, Hakeem Jeffries, membru al Partidului Democrat, reprezentant al statului New York.

Protestele de sâmbătă au venit și după o serie de marșuri din iunie care au coincis cu parada militară aniversară de 250 de ani a Armatei SUA la Washington, D.C., care a fost și cea de-a 79-a aniversare a lui Trump.

Legenda golfului Phil Mickelson a postat sâmbătă pe rețelele de socializare un mesaj cu tematică „No Kings”, ironizând mișcarea și criticând deciziile luate în timpul administrației președintelui Joe Biden.

Mickelson a făcut referire la utilizarea de către Biden a unui dispozitiv de scriere automată pentru a semna grațieri și la prevederile anterioare pentru imigranții ilegali.

„În această zi specială, în care ne adunăm cu toții pentru a lupta împotriva grațierilor automate generale și a ordinelor executive, a nelegiuirii și a furtului resurselor cetățenilor pentru cetățenii străini ilegali, cred că mișcarea a avut succes!! Acest lucru nu se mai întâmplă, așa că felicitări tuturor”, a scris Mickelson pe X.