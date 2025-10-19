Volodimir Zelenski cere măsuri decisive contra Rusiei. Președintele Ucrainei, dezamăgit de Donald Trump

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, le-a cerut susținătorilor să recurgă la „măsuri decisive întreptate împotriva Rusiei. Mesajul a venit după ce liderul de la Kiev s-a întors din vizita efectuată la Washington. Acolo unde a eşuat în încercarea de a obţine din partea preşedintelui american Donald Trump sprijinul militar pe care l-a cerut, mai ales rachetele de croazieră Tomahawk, conform EFE.

Înainte de întrevederea cu Zelenski, liderul de la Casa Albă discutate telefonic cu Vladimir Putin. Cei doi au stabilit să se întâlnească la Budapesta pentru a dezbate problema războiului din Ucraina.

„Ei trebuie să se oprească acolo unde sunt. Să-i lăsăm pe amândoi să revendice victoria. Să lăsăm istoria să decidă”, a scris Trump pe platforma Truth Social la finalul discuțiilor pe care le-a avut cu Zelenski.

Președintele din Ucraina a sperat să obţină de la americani rachete Tomahawk, care au o rază de acţiune cuprinsă între 1.600 şi 2.500 de kilometri, în funcţie de versiune, dar Trump a refuzat. Anterior, Putin avertizase SUA că transferul unor astfel rachete către Ucraina ar afecta iremediabil relaţiile ruso-americane. De asemeneam, președinele Rusiei mai spusese că aceste de rachete cerute de Kiev pentru a lovi în profunzimea teritoriului rus nu pot fi operate de armata ucraineană fără primirea asistenței americane.

În ciuda dezamăgirii după viziata de peste Ocean, Zelenski insistă în continuare pe lângă susţinătorii săi europeni şi americani să intensifice ajutorul pentru ţara sa în războiul cu Rusia. „Ucraina nu va oferi niciodată teroriştilor vreo recompensă pentru crimele lor şi contăm pe partenerii noştri să menţină această poziţie. Războiul continuă doar pentru că Rusia nu doreşte să-i pună capăt”, a scris Zelenski pe rețele de socializare.

„Numai în această săptămână, Rusia a folosit peste 3.270 de drone de atac, 1.370 de bombe aeriene ghidate şi circa 50 de rachete de diferite tipuri împotriva Ucrainei”, a spus Zelenski. În ultimele zile, pe lângă luptele în desfăşurare pe frontul terestru, Rusia şi Ucraina îşi continuă atacurile reciproce asupra infrastructurilor energetice.