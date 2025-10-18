International

Trump, declarație vulgară la adresa lui Maduro: Nu vrea să se pună cu Statele Unite

Trump, declarație vulgară la adresa lui Maduro: Nu vrea să se pună cu Statele UniteNicolas Maduro, președintele Venezuelei. Sursa foto: Captură video Youtube
Președintele american Donald Trump a afirmat vineri că liderul venezuelean Nicolas Maduro „nu vrea să se pună cu Statele Unite”, într-o declarație care a atras atenția prin limbajul folosit. „He doesn’t want to fuck around with the United States”, a spus Trump, potrivit agenției Reuters.

Declarația a venit în contextul unei creșteri a tensiunilor dintre Washington și Caracas, dar și al unei noi operațiuni militare americane în Marea Caraibelor, în cadrul campaniei împotriva așa-numitei „amenințări narcoteroriste” provenite, potrivit lui Trump, din Venezuela.

Atac aerian asupra unei nave suspectate de trafic de droguri

Reuters a relatat că forțele americane au reținut doi supraviețuitori pe o navă a Marinei SUA, după ce un atac aerian asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Caraibe a dus la moartea altor două persoane.

Atacul, produs joi, este cel mai recent dintr-o serie de operațiuni lansate de armata americană în regiune, în cadrul campaniei ordonate de Casa Albă pentru combaterea rețelelor de trafic de droguri presupus conectate la regimul de la Caracas.

„Maduro a oferit totul”

Întrebat de un reporter dacă este adevărat că președintele venezuelean ar fi oferit „totul”, inclusiv resursele naturale ale țării, pentru a ajunge la un acord cu Washingtonul, Trump a confirmat: „A oferit totul. Ai dreptate. Știi de ce? Pentru că nu vrea să se pună cu Statele Unite.”

Comentariul a fost făcut în timpul unei apariții comune a lui Donald Trump cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă.

Donald Trump

Donald Trump. Sursă foto: Captură video

Consolidare militară americană în Caraibe

Declarațiile lui Trump intervin pe fondul unei intensificări a prezenței militare americane în zona Caraibelor. Potrivit surselor citate de Reuters, SUA au desfășurat în regiune distrugătoare cu rachete ghidate, avioane de vânătoare F-35, un submarin nuclear și aproximativ 6.500 de soldați.

Critici privind legalitatea operațiunilor

Presa americană, inclusiv CNN și ABC News, a relatat că atacurile asupra navelor suspectate de trafic de droguri au provocat moartea a peste 20 de persoane în ultimele săptămâni.

Mai mulți analiști și organizații pentru drepturile omului au criticat administrația Trump pentru lipsa de transparență și pentru faptul că nu a oferit o justificare legală clară a acestor operațiuni, considerate de unii observatori „execuții extrajudiciare” în apele internaționale.

Operațiuni secrete în Venezuela

Miercuri, Trump a confirmat că a autorizat Agenția Centrală de Informații (CIA) să desfășoare operațiuni secrete în Venezuela. Liderul american a precizat că administrația sa analizează și o posibilă extindere a operațiunilor militare împotriva traficanților de droguri și pe uscat, nu doar pe mare.

În replică, președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a acuzat Washingtonul că desfășoară „un război psihologic” împotriva țării sale pentru a intimida populația și a justifica eventuale acțiuni militare.

