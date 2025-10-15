International Breaking news

Trump ar fi aprobat operațiuni secrete ale CIA împotriva regimului Maduro din Venezuela

Trump ar fi aprobat operațiuni secrete ale CIA împotriva regimului Maduro din Venezuela
Președintele american Donald Trump ar fi autorizat în secret CIA să desfășoare acțiuni clandestine în Venezuela, potrivit unor surse citate de The New York Times. Măsura ar fi reprezentat o nouă etapă în campania de presiune exercitată de administrația americană asupra președintelui Nicolás Maduro, acuzat de Washington că conduce un regim autoritar.

Această autorizație ar fi permis agenției de informații să întreprindă operațiuni letale și acțiuni coordonate în Caraibe, fie independent, fie în colaborare cu structurile militare americane. Deocamdată nu este clar dacă CIA a pus deja în aplicare aceste planuri sau dacă acestea urmau să fie activate doar în cazul unei crize majore.

Potrivit publicației americane, decizia a venit pe fondul unei campanii militare extinse în regiune, în cadrul căreia armata SUA ar fi vizat nave aflate în largul coastelor venezuelene, suspectate de transport de droguri. În urma acestor operațiuni, 27 de persoane ar fi fost ucise. Surse din administrația Trump afirmă că obiectivul final al acestor acțiuni a fost clar: înlăturarea de la putere a lui Nicolás Maduro.

În prezent, în zona Caraibelor sunt dislocați aproximativ 10.000 de militari americani, majoritatea staționați în Puerto Rico, precum și un contingent de pușcași marini aflați la bordul navelor de asalt amfibii. În total, Marina SUA operează în regiune opt nave de război de suprafață și un submarin, ceea ce indică o prezență militară considerabilă.

Casa Albă: „Fiecare element al puterii americane” va fi folosit

În paralel cu acțiunile militare, oficialii americani au crescut presiunea diplomatică și economică asupra regimului de la Caracas. Secretarul de stat Marco Rubio, care deține și funcția de consilier pentru securitate națională, l-a catalogat în urmă cu câteva zile pe liderul venezuelean drept un președinte „ilegitim” și a afirmat în repetate rânduri că este implicat în traficul internațional de droguri.

Rubio l-a numit totodată pe Maduro „un fugar de justiția americană”, în timp ce Washingtonul a anunțat majorarea recompensei la 50 de milioane de dolari pentru capturarea acestuia. Un oficial de la Casa Albă a precizat că președintele Trump este dispus să folosească „fiecare element al puterii americane” pentru a opri fluxul de droguri către Statele Unite și a transmis liderului venezuelean mesaje „clare” privind încetarea activităților de trafic.

Nicolas Maduro

Nicolas Maduro. Sursă foto: X.com

Reacții oficiale și acuzații reciproce

Contactat de The New York Times, Richard Grenell, fost director interimar al serviciilor naționale de informații, a refuzat să comenteze informațiile privind mandatul secret acordat CIA. La rândul său, un oficial de rang înalt din Venezuela a evitat să ofere o declarație oficială.

Conform surselor citate de publicația americană, Rubio și aliații săi din administrația Trump ar fi orchestrat o strategie amplă de înlăturare a lui Maduro, bazată atât pe presiuni economice, cât și pe acțiuni discrete coordonate cu structurile de informații.

Oficialii de la Washington acuză regimul de la Caracas că ar controla rețele de carteluri de droguri care operează pe teritoriul Venezuelei, acuzație pe care autoritățile venezuelene o resping categoric, calificând-o drept o tentativă de destabilizare politică.

 

