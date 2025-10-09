Oana Țoiu pune punct speculațiilor. A discutat sau nu cu Marco Rubio despre anularea alegerilor

Oana Țoiu a fost întrebată dacă în discuția cu secretarul de stat american Marco Rubio a abordat subiecte legate de anularea alegerilor din România sau de presupusa nerecunoaștere a Administrației Nicușor Dan de către oficialii americani. Șefa diplomației române a evitat speculațiile și a explicat că dialogul a vizat teme strategice, subliniind că „SUA sunt într-un proces de revizuire a posturii în mai multe zone ale lumii. Ce am făcut noi este să prezentăm perspectiva noastră privind rolul de descurajare și importanța Mării Negre”, a precizat aceasta la B1TV.

Ministrul Oana Țoiu a clarificat, în intervenția televizată, temele abordate în cadrul întrevederii cusecretarul de stat american Marco Rubio, respingând speculațiile apărute în spațiul public.

„Nu am discutat despre corupție, România are un nou Guvern. România își păstrează obiectivul de a adera la OCDE. Nu am vorbit despre anularea alegerilor, nu au fost pe agendă. Știu că în România există discuții, dar el nu a fost discutat în contextul relațiilor bilaterale. Noi nu facem politica externă dintr-un colț al internetului”, a declarat ministrul.

Ea a subliniat că dialogul cu partea americană a vizat în special cooperarea strategică, adăugând că „România a trecut într-o etapă de încredere cu SUA în privința achizițiilor de arme”, ceea ce confirmă aprofundarea parteneriatului bilateral în domeniul apărării.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că întâlnirea de la Washington dintre Marco Rubio și Oana Țoiu a fost prima întrevedere bilaterală oficială între cei doi oficiali, organizată la invitația părții americane. Potrivit comunicatului, discuțiile au avut loc în continuarea dialogului început în marja reuniunilor internaționale recente, inclusiv a sesiunii ONU.

„Acesta este prima întâlnire bilaterală a celor doi oficiali şi a avut loc la invitaţia secretarului de stat Marco Rubio”, precizează MAE, subliniind caracterul diplomatic și strategic al discuțiilor purtate la Washington.

În cadrul întrevederii, ministrul Oana Țoiu a evidențiat rolul strategic al Mării Negre pentru securitatea euroatlantică, prezentând contribuția României la consolidarea Flancului Estic al NATO și cooperarea constantă cu partenerii occidentali.

Ea a menționat și importanța prezenței militare americane în România, afirmând că baza de la Mihail Kogălniceanu este „un pilon esenţial pentru postura de descurajare şi apărare a Flancului Estic”. În contextul tensiunilor regionale, ministrul a reafirmat angajamentul României față de parteneriatul strategic cu Statele Unite, subliniind că țara noastră rămâne un aliat de încredere în zona Mării Negre.

În cadrul întrevederii de la Washington, un alt punct central al discuției a fost programul Visa Waiver, un obiectiv pe care România îl urmărește activ de mai mulți ani. Ministrul Oana Țoiu a evidențiat importanța includerii țării noastre în acest program, explicând că ar aduce beneficii majore atât pentru cooperarea în materie de securitate a frontierelor, cât și pentru dezvoltarea turismului și mobilitatea cetățenilor români.

Demersurile României în această direcție fac parte din eforturile mai ample de consolidare a parteneriatului strategic cu Statele Unite și de aprofundare a cooperării bilaterale în domeniul securității. La finalul discuțiilor, secretarul de stat al SUA a exprimat aprecierea Washingtonului pentru nivelul excelent al relațiilor dintre cele două țări.

„Secretarul de stat al SUA a mulţumit României pentru calitatea relaţiilor bilaterale şi ambii oficiali au apreciat rolul parteneriatului în asigurarea securităţii Flancului Estic şi la consolidarea posturii de apărare şi descurajare aliate în regiunea Mării Negre”, se arată în comunicatul MAE.

Oficialii au discutat, de asemenea, despre dezvoltarea cooperării economice și energetice, precum și despre rolul comunității românești din Statele Unite, descrisă drept „o punte de legătură esenţială între cele două societăţi”. Ambele părți au convenit să intensifice contactele bilaterale, inclusiv prin întâlniri la nivel înalt, pentru a consolida parteneriatul strategic româno-american.