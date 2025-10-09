SUA, reacție oficială după întrevederea dintre Marco Rubio și Oana Țoiu

Întâlnirea dintre Oana Țoiu, ministrul român al Afacerilor Externe, și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a generat reacții diferite de cele două părți implicate. În timp ce Ministerul român de Externe a transmis un comunicat amplu, cu detalii privind cooperarea strategică și economică, Departamentul de Stat al SUA a rezumat discuția în doar câteva fraze oficiale.

„Secretarul de stat Marco Rubio s-a întâlnit ieri cu ministrul român de externe, Oana Țoiu. Ei au trecut în revistă elemente ale dialogului nostru strategic bilateral, inclusiv cooperarea consolidată în domeniul apărării, energiei și securității frontierelor.

Secretarul Rubio a recunoscut eforturile României de a-și îndeplini angajamentele de cheltuieli pentru apărare și rolul de furnizor de securitate la Marea Neagră. Secretarul și ministrul de externe au discutat, de asemenea, despre rolul companiilor americane în proiectele nucleare și gaziere civile din România, precum și despre oportunitățile de continuare a cooperării economice”, a transmis purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis că întrevederea de la Washington dintre Marco Rubio și Oana Țoiu a reprezentat prima întâlnire bilaterală oficială între cei doi demnitari, desfășurată la invitația părții americane. Evenimentul a venit în continuarea contactelor stabilite în cadrul reuniunilor internaționale recente, inclusiv în marja sesiunii ONU.

În cadrul discuțiilor, ministrul român a pus accent pe rolul strategic al regiunii Mării Negre, pe care a descris-o drept un punct-cheie pentru securitatea euroatlantică. Ea a subliniat faptul că România are o contribuție semnificativă la consolidarea Flancului Estic al NATO, prin cooperarea constantă cu partenerii occidentali și implicarea activă în misiunile de stabilitate și apărare din zonă.

Oana Țoiu a amintit și de importanța prezenței militare americane în România, cu accent pe baza de la Mihail Kogălniceanu, despre care a spus că este „un pilon esenţial pentru postura de descurajare şi apărare a Flancului Estic”. În contextul tensiunilor regionale, oficialul român a reafirmat angajamentul țării noastre față de parteneriatul strategic cu Statele Unite și rolul României ca aliat de încredere în regiunea Mării Negre.

Discuțiile au vizat și cooperarea economică și investițiile bilaterale, cu accent pe energie, digitalizare și tehnologie de vârf.

MAE arată că s-a acordat o atenție specială proiectelor din domeniul energetic, considerate fundamentale pentru securitatea energetică a României și a regiunii. De asemenea, s-a discutat despre dezvoltarea parteneriatelor private în domenii precum IT, securitate cibernetică, inovație și inteligență artificială, unde România și SUA ar putea implementa proiecte comune de succes.

Un alt subiect important a fost programul Visa Waiver, pentru care România face demersuri active. Ministrul Țoiu a subliniat avantajele includerii țării noastre în acest program, menționând beneficiile pentru cooperarea în materie de securitate a frontierelor și pentru turism.

La finalul întrevederii, secretarul de stat al SUA a transmis mulțumiri României pentru calitatea relațiilor bilaterale, iar ambele părți au reafirmat angajamentul comun pentru securitatea Flancului Estic și dezvoltarea cooperării economice și energetice.

„Secretarul de stat al SUA a mulţumit României pentru calitatea relaţiilor bilaterale şi ambii oficiali au apreciat rolul parteneriatului în asigurarea securităţii Flancului Estic şi la consolidarea posturii de apărare şi descurajare aliate în regiunea Mării Negre. El a exprimat interesul SUA pentru dezvoltarea cooperării cu România în plan economic şi energetic. Un punct distinct al discuţiei l-a reprezentat rolul comunităţii de români din Statele Unite, o punte de legătură esenţială între cele două societăţi şi un factor activ în consolidarea relaţiilor bilaterale”, a transmis MAE.

De asemenea, ambii oficiali au convenit asupra necesității dinamizării contactelor bilaterale în perioada următoare, inclusiv prin întâlniri la nivel înalt, pentru a consolida parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite.