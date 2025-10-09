Ștefan Popescu, despre vizita Oanei Țoiu la Washington. O reluare a dialogului, dar fără substanță

Analistul Ștefan Popescu consideră că vizita ministrului Oana Țoiu la Washington marchează reluarea contactelor diplomatice cu SUA, dar nu aduce noutăți semnificative în parteneriatul strategic.

Vizita ministrului român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, la Washington, unde a fost primită de secretarul de stat Marco Rubio, este privită de experții în politică externă drept o reluare necesară a dialogului bilateral.

După aproape un an de pauză în contactele la nivel ministerial, întrevederea – chiar dacă a durat doar 30 de minute – a reactivat legăturile diplomatice directe dintre România și Statele Unite.

Analistul Ștefan Popescu consideră că întâlnirea are o valoare simbolică importantă, fiind un pas înapoi în rutina dialogului transatlantic, dar nu aduce schimbări majore în relația bilaterală.

În declarațiile făcute la finalul întrevederii, Oana Țoiu a menționat rolul prezenței americane în descurajarea oricăror „intruziuni militare” în regiune.

Formularea, deși face trimitere clară la Federația Rusă, este, potrivit analizei lui Ștefan Popescu, mult mai rezervată decât discursurile publice ale ministrului din ultimele luni.

Această diluare a tonului poate fi interpretată în mai multe feluri. Pe de o parte, poate reflecta o recomandare de prudență din partea partenerilor americani, într-un moment în care Washingtonul preferă un limbaj diplomatic echilibrat. Pe de altă parte, poate fi rezultatul unei recalibrări interne a politicii externe românești, în care accentul se mută de la retorica geopolitică la gestionarea pragmatică a relațiilor.

„Rămâne întrebarea dacă această atenuare a mesajului este rezultatul unor sugestii externe sau rodul analizelor interne ale laboratoarelor noastre de politică externă”, notează Ștefan Popescu.

Agenda discuțiilor nu a adus surprize majore. Printre temele reluate s-au aflat proiectele energetice comune, în special continuarea lucrărilor la reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă, aflate de mai mult timp în etapa de implementare.

Mai interesant este, însă, subiectul gazului natural lichefiat (LNG) american, despre care s-a vorbit ca despre o nouă direcție de colaborare economică.

Ștefan Popescu subliniază că această propunere ridică întrebări tehnice serioase: prin ce infrastructură ar urma să fie livrat gazul american – terminalele grecești de la Revithoussa și Alexandroupolis, sau prin rețeaua Bulgariei, deja suprasaturată cu gaz provenit din Turcia?

Mai mult, dacă România își propune să devină un furnizor de securitate energetică regional, valorificând propriile resurse din Marea Neagră, importurile suplimentare de LNG par să contrazică acest obiectiv.

„Introducerea acestui element pe agendă îmi spune că nu prea avem idei de cooperare pe partea economică”, notează analistul, sugerând că partea română a mers la Washington fără o strategie economică clară.

În privința cooperării militare, analiza confirmă că mutarea parțială a activității bazei de la Mihail Kogălniceanu către Orientul Mijlociu nu este o veste nouă.

Baza americană din Dobrogea, distinctă de infrastructura NATO, a fost folosită deja pentru operațiuni logistice și militare în regiune, inclusiv pentru transporturi strategice.

Ștefan Popescu amintește că această reorientare a fost semnalată încă din 2024, iar menționarea sa în comunicatul oficial al vizitei nu aduce elemente suplimentare.

Discuțiile pe această temă au avut caracter de reconfirmare, nu de anunț.

Analistul consideră că vizita Oanei Țoiu este mai degrabă un gest de prezență diplomatică decât un moment de substanță politică. România și SUA își reconfirmă parteneriatul strategic, însă fără a introduce teme economice sau de securitate noi.

„Agenda întâlnirii nu a adus elemente noi sau surprinzătoare”, observă Popescu, subliniind că absența proiectelor noi arată o lipsă de inițiativă la nivelul Bucureștiului.

Această stagnare ar putea fi explicată prin tranziția administrativă de după schimbarea guvernului și prin faptul că relațiile bilaterale au intrat într-o fază de menținere, nu de extindere.