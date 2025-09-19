Semnal clar de la Washington. Ministra de Externe Oana Țoiu nu s-a întâlnit cu secretarul de stat al SUA

Prima deplasare la Washington a ministrei de Externe Oana Țoiu s-a derulat, marți, fără o întrevedere cu secretarul de stat al SUA și fără întâlniri programate la Departamentul de Stat. Un fapt semnalat public de experți în relații internaționale drept un semnal îngrijorător pentru dinamica bilaterală România–SUA. Mai ales că Oana Țoiu are de gând să stea peste o săptămână în SUA. Iar administrația lui Donald Trump pare să nu fie interesată de prezența lui Țoiu.

Într-o postare pe rețelele sociale, Oana Țoiu a anunțat o „primă zi dedicată consolidării Parteneriatului Strategic 🇷🇴–🇺🇸”, cu o serie de discuții în Congresul SUA. Potrivit relatării sale, delegația română s-a întâlnit cu senatorul James Risch (președintele Comisiei pentru Relații Externe din Senat), senatorul Steve Daines (președintele Subcomitetului pentru Europa), congresmanul William Keating (copreședinte al Subcomitetului pentru Europa) și congresmanul Tom Suozzi (copreședinte al Romanian Caucus).

Agenda a vizat cooperarea în securitate și apărare, proiectele energetice strategice (Cernavodă și Doicești), Visa Waiver, relațiile UE–SUA și „viitoarea vizită a președintelui Nicușor Dan” în Statele Unite. Țoiu a mai precizat că programul continuă cu întâlniri în Congres și cu reprezentanți ai comunității românilor din SUA, înaintea debutului Adunării Generale ONU la New York. Cam puțin pentru un “partener strategic”...

În contrapunct, Ștefan Popescu, expert în relații internaționale, a calificat agenda drept „modestă pe partea bilaterală” și a subliniat absența unei întrevederi cu factorii decizionali din executivul american: „Prezența la Washington D.C. fără întrevedere cu secretarul de stat american este, din păcate, un indiciu că mai este mult de lucru pentru a avea o discuție cu partea americană despre o eventuală vizită a președintelui Dan în SUA. (…) Să nu intri la Departamentul de Stat, fiind ministrul unui stat partener strategic al SUA, e un mesaj în sine.”

Lipsa unei opriri la Foggy Bottom (sediul Departamentului de Stat) ridică semne de întrebare și în plan protocolar, întrucât vizitele miniștrilor de externe ai țărilor partenere includ, de regulă, întrevederi la nivelul conducerii politice a diplomației americane sau, cel puțin, consultări de lucru la nivel de asistent sau adjunct de secretar.

Din perspectiva calendarului politic invocat de ministra Țoiu — pregătirea unei vizite a președintelui Nicușor Dan — absența contactelor executive poate complica latura practică a demersului. De la stabilirea mesajelor comune până la convenirea livrabilelor (documente, anunțuri, pași concreți în dosarele energie/defense/tech). În schimb, componenta legislativă (Congresul) rămâne relevantă pentru bugete, programe de securitate și sprijin regional. Întâlnirile bifate acolo pot susține, pe termen mediu, proiectele energetice și inițiativele economice bilaterale. Cel puțin așa ne-a anunțat Oana Țoiu într-o postare pe Facebook.

Până la ora publicării, MAE nu a comunicat dacă în restul vizitei sunt prevăzute întâlniri la Departamentul de Stat sau la Casa Albă și nici stadiul demersurilor pentru o eventuală vizită a președintelui în SUA. Echipa Oanei Țoiu insistă că mesajul central al deplasării vizează „stabilitatea parteneriatului pe componenta de securitate” și „creșterea componentei comerciale și a investițiilor private”.

Deși contactele din Congres marchează continuitate pe dimensiunea politică și bugetară, absența dialogului cu executivul american în prima zi transmite un semnal rece și pune presiune pe diplomația română să recupereze rapid, dacă își propune să avanseze dosarele strategice și să pregătească o vizită prezidențială cu rezultate tangibile.