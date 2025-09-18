Trump: Sunt foarte dezamăgit de Putin. Luăm baza de la Bagram înapoi, e la o oră de locul în care China face bombe atomice

Președintele american Donald Trump a declarat, la conferința de presă comună cu premierul britanic Keir Starmer, că este foarte dezamăgit de Vladimir Putin, care continuă în război în Ucraina în care ucide mulți oameni, și pierde și mai mulți decât ucide.

Keir Starmer a adăugat că atât Regatul Unit, cât și SUA, lucrează pentru a-l presa pe Vladimir Putin să accepte o încetare a războiului din Ucraina.

Trump a mai spus că speră că va avea vești bune în curând, dar că deși războiul din Ucraina nu afectează SUA, simte că are obligația de a rezolva acest război.

Iar Keir Starmer a reiterat că trebuie să se exercite presiuni suplimentare asupra lui Putin și că abia atunci când Trump pune presiune pe Putin acesta „demonstrează vreo înclinație de a acționa”.

Donald Trump și-a explicat și strategia economică de a-l forța pe Putin să accepte negocierile, spunând că, dacă prețul petrolului scade, liderul de la Kremlin va fi nevoit să caute o înțelegere.

El a mai spus că speră să negocieze cu Afganistan recuperarea bazei militare de la Bagram, întrucât se află la o oră distanță de locul în care China își construiește bombele atomice. (Baza aeriană de la Bagram a fost contruită de Uniunea Sovietică în anii 50, apoi a fost preluată de SUA după ce i-a alungat de acolo pe Talibani, în 2001.)

Donald Trump a vorbit și despre succesele în lupta imigrației ilegale din Statele Unite ale Americii și i-a îndemnat pe britanici să le urmeze exemplul pentru a scăpa de această problemă.

Președintele american a explicat că cea mai mare problemă cu privire la imigranții ilegali este să încheie acorduri de preluare a acestora cu țările lor de origine.

Întrebat ce face cu TikTok, o platformă chinezească, Trump a declarat că această platformă este extrem de valoroasă și că l-a ajutat și pe el să ajungă președinte. Președintele a spus că este vorba despre oameni foarte bogați și companii foarte mari din SUA, care iubesc America și care vor să investească în această afacere.

El a adăugat că beneficiile financiare sunt considerabile, iar cu ajutorul acestor investitori americani, platforma TikTok va fi una fără pericole.

Premierul Keir Starmer a spus, răspunzând la o întrebare, că Hamas este o organizație teroristă, care nu își dorește pacea. Trump a făcut un gest de felicitare în timp ce premierul britanic spunea aceste cuvinte.

Starmer a adăugat că el și-a făcut foarte clară poziția, public, cu privire la soluția cu două state pentru Palestina, și că știe că are o părere diferită față de cea a lui Donald Trump, și că ambii își respectă pozițiile.

Donald Trump a atras atenția că, deși lumea pare să fi uitat de masacrul comis de teroriștii palestinieni pe 7 octombrie 2023, el nu poate să facă acest lucru. De asemenea, președintele SUA a amintit despre felul în care teroriștii Hamas se folosesc de ostatici și de civili ca scuturi umane.