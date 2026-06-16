România se numără printre țările cu cele mai stricte reguli rutiere din Uniunea Europeană, atât prin legislație, cât și prin modul riguros de aplicare. Cu toate acestea, țara noastră se află și în topul țărilor europene după numărul de accidente rutiere, după cel de morți și după cel de răniți pe șosele.

Iată top 5 cele mai dure și controversate reglementări rutiere din țară, însoțite de cuantumul amenzilor.

România menține una dintre cele mai severe legislații anti-alcool din Europa. Orice urmă de alcool în sânge, chiar și sub limita de 0,1 g/l, este sancționată.

Amendă: între 1.305 lei și 2.610 lei (9-20 puncte amendă), plus reținerea permisului pentru 90 de zile. La valori mai mari de 0,8 g/l se deschide dosar penal.

Șoferii sunt obligați să circule cu farurile aprinse (poziție sau faza scurtă) tot timpul, în afara localităților.

Amendă: 435 lei (2 puncte amendă) + 2 puncte de penalizare. Această regulă este obligatorie doar în câteva țări nordice, fiind doar recomandată în majoritatea statelor UE.

Triunghi de presemnalizare, vestă reflectorizantă, trusă medicală și roată de rezervă (sau kit de reparare) sunt obligatorii permanent în vehicul. Amenzi:

Lipsa triunghiului sau a vestei: 435 lei

Lipsa trusei medicale: 435 lei

Lipsa roții de rezervă: între 435 și 870 lei

Depășirea pe linie continuă, depășirea coloanelor de vehicule lente sau depășirile riscante sunt sancționate extrem de dur.

Amendă: între 870 lei și 1.305 lei (4-6 puncte amendă) + suspendarea permisului pentru 30-90 de zile, în funcție de gravitate.

Pe timp de iarnă, atunci când drumul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, anvelopele de iarnă (sau lanțurile) devin obligatorii.

Amendă: între 1.305 lei și 2.610 lei + reținerea certificatului de înmatriculare.

Specialiștii atrag atenția că, deși multe dintre aceste reguli există și în alte state europene, România se remarcă prin aplicarea lor extrem de riguroasă și prin cuantumul ridicat al amenzilor raportat la puterea de cumpărare.

Autoritățile susțin că aceste măsuri au ca scop reducerea numărului de accidente rutiere, România înregistrând în continuare una dintre cele mai ridicate rate de mortalitate pe șosele din UE.

Potrivit datelor preliminare ale Comisiei Europene pentru 2025, în UE au murit aproximativ 19.400 de persoane în accidente rutiere, ceea ce înseamnă o scădere de circa 3% față de anul anterior .

În acest context, diferențele dintre state sunt foarte mari:

Media UE este în jur de 44–46 decese la 1 milion de locuitori

Țările cele mai sigure: Suedia (~20) și Danemarca (~23–24)

România: aproximativ 68–78 decese la 1 milion de locuitori, în funcție de anul de raportare

Asta plasează România constant în topul negativ al UE, alături de Bulgaria și Croația.