România, campioană la reguli rutiere dure. Top 5 cele mai stricte reglementări comparativ cu UE
- Iuliu Vlădescu
- 16 iunie 2026, 06:03
România se numără printre țările cu cele mai stricte reguli rutiere din Uniunea Europeană, atât prin legislație, cât și prin modul riguros de aplicare. Cu toate acestea, țara noastră se află și în topul țărilor europene după numărul de accidente rutiere, după cel de morți și după cel de răniți pe șosele.
Iată top 5 cele mai dure și controversate reglementări rutiere din țară, însoțite de cuantumul amenzilor.
1. Toleranță zero la alcool (0,00 g/l)
România menține una dintre cele mai severe legislații anti-alcool din Europa. Orice urmă de alcool în sânge, chiar și sub limita de 0,1 g/l, este sancționată.
Amendă: între 1.305 lei și 2.610 lei (9-20 puncte amendă), plus reținerea permisului pentru 90 de zile. La valori mai mari de 0,8 g/l se deschide dosar penal.
2. Faruri aprinse obligatoriu ziua
Șoferii sunt obligați să circule cu farurile aprinse (poziție sau faza scurtă) tot timpul, în afara localităților.
Amendă: 435 lei (2 puncte amendă) + 2 puncte de penalizare. Această regulă este obligatorie doar în câteva țări nordice, fiind doar recomandată în majoritatea statelor UE.
3. Lipsa echipamentului obligatoriu
Triunghi de presemnalizare, vestă reflectorizantă, trusă medicală și roată de rezervă (sau kit de reparare) sunt obligatorii permanent în vehicul. Amenzi:
- Lipsa triunghiului sau a vestei: 435 lei
- Lipsa trusei medicale: 435 lei
- Lipsa roții de rezervă: între 435 și 870 lei
4. Depășiri ilegale și depășirea la limită
Depășirea pe linie continuă, depășirea coloanelor de vehicule lente sau depășirile riscante sunt sancționate extrem de dur.
Amendă: între 870 lei și 1.305 lei (4-6 puncte amendă) + suspendarea permisului pentru 30-90 de zile, în funcție de gravitate.
5. Obligativitatea anvelopelor de iarnă
Pe timp de iarnă, atunci când drumul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, anvelopele de iarnă (sau lanțurile) devin obligatorii.
Amendă: între 1.305 lei și 2.610 lei + reținerea certificatului de înmatriculare.
România, campioană la accidente
Specialiștii atrag atenția că, deși multe dintre aceste reguli există și în alte state europene, România se remarcă prin aplicarea lor extrem de riguroasă și prin cuantumul ridicat al amenzilor raportat la puterea de cumpărare.
Autoritățile susțin că aceste măsuri au ca scop reducerea numărului de accidente rutiere, România înregistrând în continuare una dintre cele mai ridicate rate de mortalitate pe șosele din UE.
Potrivit datelor preliminare ale Comisiei Europene pentru 2025, în UE au murit aproximativ 19.400 de persoane în accidente rutiere, ceea ce înseamnă o scădere de circa 3% față de anul anterior .
În acest context, diferențele dintre state sunt foarte mari:
- Media UE este în jur de 44–46 decese la 1 milion de locuitori
- Țările cele mai sigure: Suedia (~20) și Danemarca (~23–24)
- România: aproximativ 68–78 decese la 1 milion de locuitori, în funcție de anul de raportare
Asta plasează România constant în topul negativ al UE, alături de Bulgaria și Croația.
Cum arată diferența, în termeni simpli
- România are de aproape 3–4 ori mai multe decese în trafic decât țările cu cele mai bune performanțe (Suedia, Danemarca).
- Chiar dacă trendul este ușor descendent în ultimii ani, ritmul de scădere este mai lent decât media europeană.