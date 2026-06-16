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Mai mulți copii, împușcați la un ștrand din SUA, de alți copii

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Mai mulți copii, împușcați la un ștrand din SUA, de alți copiiArkansas impuscaturi / sursa foto: FB
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Din cuprinsul articolului

Mai mulți copii au fost împușcați în weekend, după ce au izbucnit focuri de armă lângă o piscină publică recreațională din Stuttgart, Arkansas, au declarat autoritățile locale, citate de Fox News.

Trei copii au fost împușcați

Ofițerii au intervenit sâmbătă, puțin înainte de ora 17:00, ora locală, după ce au fost alertați cu privire la împușcăturile de la Centrul Acvatic John Cain, a anunțat Departamentul de Poliție din Stuttgart într-un comunicat.

Trei copii au suferit răni prin împușcare și au fost duși de urgență la un spital local, potrivit poliției. Un copil a suferit o rană prin împușcare în piept, deși poliția nu a oferit detalii despre rănile celorlalți doi copii împușcați.

Un suspect a fost reținut imediat după încidentul în care au fost împușcați copii

Un suspect a fost reținut la câteva minute de la incident, cu ajutorul Biroului Șerifului din comitatul Arkansas, a anunțat poliția într-o postare pe rețelele de socializare.

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„În acest moment, nu vor fi dezvăluite nume, deoarece toate părțile implicate sunt minori”, a menționat departamentul.

Într-o declarație pe Facebook, Centrul Acvatic John Cain a declarat că centrul acvatic va fi închis „până la o nouă notificare”.

Nu este clar ce a dus la deschiderea focului.

Poliția a declarat că ancheta este în continuare activă, iar ofițerii continuă să adune informații cu privire la circumstanțele incidentului.

Poliția continuă investigațiile

Poliția din Stuttgart a declarat că împușcăturile au lăsat departamentul „profund întristat”.

„Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de victime, de familiile lor și de fiecare persoană afectată de acest incident tragic”, se arată în comunicatul poliției.

„Rămânem dedicați investigării amănunțite a acestui caz și asigurării responsabililor”, au mai spus reprezentanții poliției.

Departamentul de Poliție din Stuttgart, Biroul Șerifului din Comitatul Arkansas, Poliția Statului Arkansas și Departamentul Parcurilor din Stuttgart nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii ale Fox News.

Stuttgart este un oraș mic din estul statului Arkansas, la aproximativ o oră sud-est de Little Rock.

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