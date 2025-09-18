Trump despre primirea în Marea Britanie: Unul dintre cele mai mari onoruri ale vieții mele

Vizita de stat a lui Donald Trump în Marea Britanie a fost descrisă de fostul președinte american drept „unul dintre cele mai mari onoruri ale vieții mele”.

Recepția regală, banchetul de stat și spectacolele militare de la Castelul Windsor au creat un adevărat spectacol diplomatic, menit să reafirme legăturile istorice dintre Statele Unite ale Americii și Regatul Unit.

Regele a subliniat cu umor și reverență: „George Washington și George III nu și-ar fi putut imagina niciodată astfel de scene”, evidențiind cât de mult au evoluat relațiile dintre cele două națiuni.

Trump, la rândul său, a lăudat tradițiile britanice și valorile monarhiei: „Majestatea Sa Regele a întruchipat, de-a lungul multor decenii, tăria, noblețea și spiritul monarhiei britanice și al poporului său”.

Unul dintre punctele culminante ale vizitei a fost banchetul de stat de la St George’s Hall, unde Regele și Regina i-au primit pe Donald și Melania Trump. Președintele și-a început discursul cu cuvinte calde:

„Am atât de mult respect pentru voi și atât de mult respect pentru țara voastră.”

Adresându-se Prințului și Prințesei de Wales, Trump a adăugat:

„Ați crescut un fiu remarcabil, William și Kate, cu o noră atât de radiantă, atât de sănătoasă și atât de frumoasă.”

În continuare, Trump a adus elogii culturii și istoriei britanice:

Vizita a inclus ceremonii militare de proporții impresionante, fără precedent în istoria vizitelor de stat. Printre acestea s-au numărat cea mai mare gardă de onoare din toate timpurile și prima ceremonie Beating Retreat.

Liderul Statelor Unite a inspectat garda de onoare și a părut încântat, iar Regele a glumit cu referire la golf:

„Terenurile de golf din această țară sunt destul de splendide.”

Președintele american a descris spectacolele ca fiind „fără precedent ca amploare și spectacol”.

Participarea la paradele militare și la spectacolele de onoare a fost un simbol al respectului reciproc dintre cele două țări.

Un aspect esențial al vizitei a fost relația personală dintre Trump și Rege. Trump a spus:

„Am multe lucruri aici care îmi încălzesc inima. Regele este prietenul meu.”

Regele a răspuns printr-un discurs solemn, subliniind valorile comune:

„Avem o încredere neclintită în prietenia noastră și în angajamentul nostru comun față de independență și libertate.”

Într-o notă mai relaxată, monarhul a făcut referire la bogăția culturală și naturală a țării:

„Este remarcabil să ne gândim cât de departe am ajuns.”

Vizita de stat a lui Donald Trump nu a fost doar un gest protocolar, ci și un eveniment cu simboluri diplomatice puternice.

Trump a elogiat poporul britanic:

„Poporul cu inimă de leu al acestui regat – oameni incredibili pe care i-am văzut rar, probabil nu îi vom mai vedea vreodată.”

Regele a evocat legăturile istorice și angajamentele comune:

Vizita a fost presărată și cu umor. Președintele Statelor Unite a apreciat spectacolul militar, iar Regele a glumit:

„Aproape m-am căsătorit în familia Nixon.”

Această combinație de fast, glume și gesturi diplomatice a creat o atmosferă de cordialitate, iar Trump s-a simțit complet în elementul său.

Evenimentul rămâne un punct emblematic pentru relațiile UK–SUA, demonstrând atât puterea protocolului, cât și importanța personalizării vizitelor diplomatice. Trump a concluzionat admirativ:

Vizita reafirmă legăturile speciale dintre cele două țări și arată cum un eveniment protocolar poate influența percepția publică și climatul diplomatic.