Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că România va traversa o perioadă cu temperaturi mai ridicate decât cele normale și cu precipitații sub media climatologică începând de săptămâna viitoare și până la mijlocul lunii iulie.

Prognoza pentru următoarele patru săptămâni, publicată marți, indică o tendință de încălzire treptată a vremii în majoritatea regiunilor țării.

Potrivit meteorologilor, după o săptămână în care valorile termice vor fi apropiate de normal sau ușor mai scăzute în estul țării, temperaturile vor începe să crească, iar deficitul de precipitații se va accentua în mai multe zone.

Evoluția este importantă atât pentru agricultură, cât și pentru resursele de apă, în contextul unei perioade de vară care se anunță mai caldă și mai uscată decât în mod obișnuit.

În săptămâna 15 – 22 iunie 2026, valorile termice vor fi ușor sub cele specifice perioadei în regiunile estice, în timp ce în restul țării se vor menține în jurul normelor climatologice.

În schimb, precipitațiile vor fi deficitare la nivel național. ANM precizează că lipsa ploilor va fi resimțită în special în zonele montane, unde cantitățile de apă estimate sunt sub media obișnuită pentru această perioadă.

Pentru intervalul 22 – 29 iunie, meteorologii estimează temperaturi medii ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice, sud-vestice și centrale.

Totodată, cantitățile de precipitații vor continua să fie reduse în vestul, nordul și centrul țării, în timp ce în celelalte regiuni se vor apropia de valorile normale.

Această tendință marchează începutul unei perioade în care vremea va deveni tot mai caldă, iar seceta meteorologică ar putea să se accentueze în anumite zone.

În săptămâna 29 iunie – 6 iulie, temperatura medie a aerului va depăși valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.

Potrivit ANM, cele mai importante abateri termice pozitive sunt așteptate în regiunile vestice, unde temperaturile vor fi semnificativ mai ridicate decât mediile multianuale.

În același timp, regimul pluviometric va rămâne deficitar la nivelul întregii țări, cu un deficit mai pronunțat în regiunile intracarpatice.

Tendința de încălzire se va menține și în intervalul 6 – 13 iulie. Meteorologii estimează că mediile valorilor termice vor fi peste cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României.

„Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în jumătatea vestică a țării”, arată prognoza publicată de ANM.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor continua să fie sub normal în regiunile intracarpatice, în timp ce în restul țării se vor situa în jurul valorilor climatologice obișnuite.

Specialiștii atrag atenția că succesiunea mai multor săptămâni cu temperaturi peste normal și precipitații reduse poate favoriza apariția unor episoade de secetă, în special în zonele agricole.

De asemenea, perioadele de căldură persistentă pot conduce la creșterea consumului de apă și energie, mai ales în marile centre urbane și în regiunile unde precipitațiile vor rămâne sub media sezonieră.