Directorul CIA, John Ratcliffe, le-a spus președintelui Trump și altor oficiali de rang înalt că dovezile adunate de agențiile de informații americane ridică îndoieli serioase cu privire la disponibilitatea regimului din Iran de a face concesiile nucleare pe care SUA le solicită în orice acord final, potrivit a trei surse familiarizate cu aceste discuții citate de Axios.

John Ratcliffe nu este singurul sceptic din echipa de conducere a lui Trump. În discuțiile interne, secretarul de stat Marco Rubio și secretarul Apărării Pete Hegseth și-au exprimat îngrijorările și au pus întrebări cu privire la memorandumul de înțelegere (MOU) anunțat duminică, în timp ce vicepreședintele Vance și trimișii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au pledat pentru acesta, potrivit a două dintre surse.

Dezvăluirile vin în contextul în care, la nivelul administrației americane au avut loc o serie de întâlniri la nivel înalt despre acord, între Trump și consilierii săi în perioada premergătoare anunțului de duminică.

În timpul acestor întâlniri, Donald Trump și echipa sa au discutat informații adunate de mai multe agenții americane, care arătau că modul în care oficialii regimului din Iran discutau acordul între ei era incompatibil cu ceea ce le spuneau mediatorilor și SUA, au declarat două surse.

Ratcliffe și Rubio au spus că, pe baza acestor informații, se îndoiesc că iranienii ar fi de acord să accepte măsurile nucleare pe care SUA le solicitau, potrivit a două surse.

„Informațiile reflectă faptul că intențiile Iranului nu sunt în conformitate cu angajamentele asumate în temeiul acordului”, a declarat o sursă.

„Președintele Trump ascultă toate opiniile cu privire la orice problemă dată - dar toată lumea înțelege că el este factorul final de decizie”, a declarat un oficial de la Casa Albă.

„Acest memorandum de înțelegere îndeplinește toate cerințele formulate de administrație de mult timp, asigurându-se că Iranul nu poate deține niciodată o armă nucleară, nu își poate păstra uraniul puternic îmbogățit și nu poate ține ostatică aprovizionarea cu energie a lumii”, a declarat oficialul, adăugând că Trump ar fi de acord doar cu un acord final „bun”.

CIA și Departamentul de Stat au refuzat să comenteze, iar Pentagonul nu a răspuns.

Elementele nucleare ale memorandumului de înțelegere semnat duminică depind de încheierea de către părți a unui acord nuclear mai detaliat în următoarele 60 de zile.

Vance, Witkoff și Kushner urmează să se întâlnească vineri cu președintele Parlamentului iranian, Mohammad-Bagher Ghalibaf, și cu ministrul de externe Abbas Araghchi, împreună cu mediatori pakistanezi și qatarezi, pentru a discuta următoarea fază.

Textul integral al acordului inițial în 14 puncte nu a fost încă publicat, dar o sursă familiarizată cu textul a susținut că iranienii vor primi mai mult decât oferă în cadrul memorandumului de înțelegere - cu excepția cazului în care sunt de acord să semneze un acord nuclear care să îndeplinească obiectivele SUA.

Acordul este conceput să prelungească armistițiul și să lanseze negocieri de 60 de zile, care pot fi prelungite prin consimțământ reciproc.

În contextul acestor discuții, Iranul își reiterează angajamentul anterior de a nu achiziționa sau procura niciodată o armă nucleară.

Sursa a declarat că memorandumul de înțelegere prevede că SUA și Iranul se angajează să „rezolve problema eliminării materialelor îmbogățite stocate” și să „discute problema îmbogățirii viitoare și a altor aspecte convenite de comun acord legate de nevoile nucleare ale Iranului, pe baza unui cadru satisfăcător convenit în acordul final”.

Textul prevede că Iranul va menține status quo-ul programului său nuclear atâta timp cât negocierile continuă. La rândul său, SUA nu vor impune noi sancțiuni și nu vor desfășura forțe suplimentare în regiune.

Dacă se ajunge la un acord nuclear final, în termen de 30 de zile, SUA vor retrage forțele pe care le-au mobilizat pentru război și vor pune capăt tuturor sancțiunilor împotriva Iranului conform unui program convenit, conform descrierii textului oferită de sursă.

Scepticii interni cu privire la acord spun că este puțin probabil ca Iranul să semneze un acord nuclear în termenii SUA și, între timp, va beneficia mai mult decât SUA de pe urma memorandumului de înțelegere.

Cu toate acestea, doi înalți oficiali americani au susținut luni, într-o ședință de informare cu reporterii, că beneficiile pentru Iran depind toate de luarea de măsuri semnificative de către acesta.

Un oficial american de rang înalt a declarat că SUA vor ști în două-trei săptămâni dacă Iranul este serios în ceea ce privește concesiile nucleare. Dacă nu, procesul s-ar putea opri fără ca Iranul să câștige prea mult.

„Sunt oarecum îngrijorat de faptul că punctul de vedere al Iranului asupra acordului pare diferit de ceea ce susține echipa americană de negocieri”, a declarat senatorul Lindsey Graham (R-Carolina de Sud) pentru Axios, solicitând în același timp publicarea imediată a documentului.

Deși aspectele nucleare sunt condiționate, memorandumul de înțelegere solicită redeschiderea Strâmtorii Ormuz în termen scurt.

Memorandumul de înțelegere prevede că „Iranul va lua măsuri, depunând toate eforturile, pentru trecerea în siguranță a navelor comerciale, fără taxe, timp de 60 de zile”, în timp ce SUA își vor ridica treptat blocada, astfel încât aceasta să fie eliminată complet în termen de 30 de zile, potrivit sursei familiarizate cu textul.

Memorandumul de înțelegere prevede că Iranul va purta un dialog cu Omanul „pentru a defini viitoarea administrare și serviciile maritime” în strâmtoare, cu participarea altor țări din Golf la acest dialog pentru a ajunge la o soluție „în conformitate cu dreptul internațional aplicabil și drepturile suverane” ale țărilor din regiune, a declarat sursa.

Mass-media de stat iraniană a relatat despre posibilitatea perceperii de taxe de tranzit după încheierea perioadei de 60 de zile.

Una dintre cele mai controversate probleme din negocieri a fost eliberarea fondurilor și activelor înghețate ale Iranului.

Memorandumul de înțelegere lasă mult loc de interpretare, afirmând că SUA „se angajează să pună [fondurile] pe deplin la dispoziție pentru utilizare... la implementarea acestui memorandum de înțelegere”, potrivit sursei familiarizate.

Oficialii americani spun că va fi un model de „plată pentru performanță”. Un oficial american de rang înalt a declarat reporterilor că, dacă SUA observă „gesturi” pozitive din partea Iranului, ar putea elibera niște fonduri în schimb.

Memorandumul de înțelegere mai precizează că orice acord final va include un „plan definitiv și convenit de comun acord” pentru înființarea unui fond de 300 de miliarde de dolari pentru „reconstrucția și dezvoltarea economică” a Iranului, precum și un mecanism pentru implementarea acestuia, a declarat sursa.

Susținătorii acordului susțin că este o propunere pe termen lung care va deveni realitate numai dacă Iranul își demontează programul nuclear și trece prin reforme interne semnificative.