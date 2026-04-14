Culisele negocierilor SUA-Iran din Pakistan, dezvăluite de Vance. Motivul neașteptat pentru care discuțiile s-au oprit

Vicepreședintele JD Vance a declarat luni că discuțiile la nivel înalt dintre SUA și Iran de la Islamabad au arătat semne de progres, dar în cele din urmă nu au ajuns la un acord, din cauza diviziunilor persistente cu privire la cerințele cheie ale SUA, potrivit Fox News. Însă cel mai important aspect a fost, potrivit lui Vance, faptul că delegația din Iran nu avea autoritatea să încheie un acord.

Vorbind la „Special Report with Brett Baier”, JD Vance a spus că este de părere că unele lucruri „au mers bine”, în ciuda faptului că nu s-a ajuns la niciun acord.

„Nu aș spune doar că lucrurile au mers prost. De asemenea, cred că lucrurile au mers bine”, a spus el.

„Am făcut multe progrese, dar am spus foarte clar acest lucru și cred că acesta este o parte a progresului pe care l-am făcut”, a adăugat Vance.

„Care au fost termenii în care Statele Unite au putut face o anumită adaptare, în privința căror termeni am fost flexibili și ce lucruri trebuia absolut să vedem pentru ca președintele Statelor Unite să simtă că primește o înțelegere bună”, a spus el.

„Am avut niște conversații bune. Cred că a fost prima dată când ai văzut guvernul iranian, guvernul SUA, întâlnindu-se la un nivel atât de înalt, poate în istoria actualei conduceri a Iranului”, a mai spus Vance.

Vicepreședintele a mai declarat că, după încheierea negocierilor cu Iranul de la Islamabad, „mingea este în terenul Iranului”, semnalând că următoarea mișcare revine Teheranului.

Vance a spus că delegația SUA a retras discuțiile după ce a stabilit că negociatorii iranieni nu aveau autoritatea de a finaliza un acord, adăugând că orice progres depinde acum de aprobarea conducerii de la Teheran.

„Cred că am dobândit unele cunoștințe despre modul în care iranienii negociază și acesta este, în cele din urmă, motivul pentru care am părăsit Pakistanul, pentru că ceea ce ne-am dat seama este că nu au putut, cred că echipa care era acolo, una care nu a putut încheia un acord, și au trebuit să se întoarcă la Teheran, fie de la Liderul Suprem, fie de la altcineva, și să obțină aprobarea termenilor pe care i-am propus”, a spus el.

„Așadar, din nou, indiferent dacă vom avea discuții suplimentare, indiferent dacă vom ajunge în cele din urmă la un acord, cred cu adevărat că mingea este în terenul Iranului, pentru că am pus multe pe masă”, a adăugat Vance.

Vance a subliniat, de asemenea, că președintele Donald Trump rămâne deschis unei relații normalizate cu Iranul, cu condiția îndeplinirii unor condiții cheie.

„De asemenea, am spus clar, Brett, că am fi de fapt foarte fericiți. Președintele Statelor Unite a spus că ar fi foarte fericit dacă Iranul ar fi tratat ca o țară normală, dacă ar avea o economie normală, dacă poporul său ar putea prospera și prospera”, a spus Vance.

Dar el a spus că, pentru ca Iranul să fie o țară normală din punct de vedere economic, „va trebui să fie o țară normală din perspectiva de a nu urmări o armă nucleară și va trebui să fie o țară normală din perspectiva de a nu susține terorismul”.