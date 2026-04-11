SUA și Iranul negociază în Pakistan. Care sunt cerințele lui Trump și cine face parte din delegații. Live text

Iranul ar avea încă mii de rachete balistice în arsenalul său pe care le-ar putea folosi dacă își recuperează lansatoarele din zonele de depozitare subterane, susțin unii oficiali americani citați de WSJ.

Evaluările vin în timp ce SUA lucrează la consolidarea unui armistițiu care ar deschide complet Strâmtoarea Ormuz și ar izola, de asemenea, Iranul, trupele americane și statele din regiune de alte atacuri.

Unii oficiali americani spun că sunt îngrijorați că Iranul va folosi încetarea focului pentru a își reconstitui o parte din arsenalul său de rachete.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, le-a declarat reporterilor săptămâna aceasta că programul de rachete al Iranului este „distrus funcțional”, lansatoarele și rachetele fiind „epuizate și decimate și aproape complet ineficiente”.

Imaginea prezentată de sursele WSJ ca provenind din rapoartele serviciilor de informații americane ar indica însă că Iranul și-ar putea reconstitui o parte din forța de rachete. În timp ce oficialii americani spun că mai mult de jumătate din lansatoarele de rachete iraniene au fost distruse, deteriorate sau blocate în subteran, multe dintre lansatoarele care rămân pot fi reparate sau scoase din complexe subterane, au declarat oficialii citați.

De asemenea, stocul de rachete al Iranului a fost aproape înjumătățit în conflict, însă acesta deține mii de rachete balistice cu rază medie și scurtă de acțiune care ar putea fi scoase din ascunzători sau recuperate din situri subterane, au mai spus sursele.

O delegație iraniană de negocieri, condusă de președintele Parlamentului, Mohammad Baqher Ghalibaf, a sosit vineri la Islamabad, înainte de discuțiile de pace de sâmbătă cu Statele Unite, pentru care Ghalibaf a cerut acceptarea „precondițiilor” Iranului înainte de începerea discuțiilor, potrivit The Times of Israel.

Vorbind din Islamabad, Ghalibaf a susținut că Iranul are bunăvoință față de negocieri, dar nu are încredere în Statele Unite, adăugând că Republica Islamică este pregătită să ajungă la un acord dacă Washingtonul oferă ceea ce el a descris ca fiind un acord autentic și îi acordă Iranului drepturile sale, a relatat presa de stat iraniană.

Ghalibaf a declarat anterior că cererile Teheranului includ un armistițiu în Liban, despre care Iranul și Pakistanul, mediator, au declarat că ar trebui să facă parte din armistițiul cu SUA de la bun început. SUA și Israelul au spus contrariul. Ghalibaf a cerut, de asemenea, eliberarea a miliarde de dolari în active înghețate aparținând Iranului.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Iranul „face o treabă foarte proastă” în Strâmtoarea Ormuz, după implementarea armistițiului de două săptămâni. „Acesta nu este acordul pe care îl avem!”, a adăugat președintele american, potrivit Fox News.

Trump a declarat că nu are nevoie de un plan de rezervă pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, subliniind în context pierderile militare iraniene.

„Nu avem nevoie de un plan de rezervă”, a spus Trump. „Armata lor este învinsă. Armata lor a dispărut. Am degradat aproape totul. Au foarte puține rachete. Au o capacitate de producție redusă. I-am lovit puternic.”

El a menționat că principalul obiectiv al unui acord cu Teheranul este prevenirea obținerii de către Iran a unei arme nucleare.

„Cred că a existat deja o schimbare de regim, dar nu am avut niciodată asta ca criteriu”, a spus el. „Fără arme nucleare. Asta înseamnă 99%.”

Trump a spus că este încrezător că strâmtoarea se va deschide traficului maritim comercial.

„Dacă am pleca pur și simplu, strâmtoarea se va [deschide]; altfel, nu vor face bani. Deci strâmtoarea se va deschide”, a spus el.

Prim-vicepreședintele Iranului, Mohammad Reza Aref, i-a urat succes președintelui Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, în timp ce delegația iraniană se pregătește pentru discuții cu administrația Trump.

Aref a declarat într-o postare pe X că „suntem susținători” ai negociatorilor, așa cum au fost susținători ai armatei în timpul războiului.

Delegația iraniană, condusă de Ghalibaf, a sosit vineri în Pakistan.

El a fost însoțit de ministrul de externe Abbas Araghchi, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională, Ali Akbar Ahmadian, și guvernatorul Băncii Centrale, Abdolnaser Hemmati, precum și de membri ai parlamentului, a relatat agenția de știri iraniană Fars.

Oficialii pakistanezi „și-au exprimat speranța că părțile se vor implica constructiv și au reiterat dorința Pakistanului de a continua să faciliteze înțelegerea părților în vederea ajungerii la o soluție durabilă și durabilă la conflict”, a declarat ministerul de externe într-un comunicat.

Un raport de 10 pagini întocmit de United Against Nuclear Iran (UANI), intitulat „Cadrul Islamabad: Componentele esențiale ale unei rezoluții diplomatice cu Iranul”, enumeră câteva prevederi cheie pe care Iranul trebuie să le accepte în efortul de a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

Printre măsuri se numără împiedicarea Teheranului să își continue programul de îmbogățire a uraniului, precum și inspecții „oricând și oriunde” ale instalațiilor sale nucleare nedivulgate.

„Doctrina Trump” impune fie ca regimul iranian să își demonteze în mod verificabil programul nuclear, să impună limite programului său de rachete și drone și să își încheie sprijinul pentru terorism, fie America și Israelul să facă acest lucru”, se arată în raport.

Iranul este adesea citat ca fiind principalul stat care susține terorismul dincolo de granițele sale. UANI a cerut, de asemenea, Iranului să elibereze toți ostaticii, inclusiv cetățenii americani, înainte de implementarea ridicării sancțiunilor.

„Dacă Teheranul renunță și ia și alți ostatici, sancțiunile ar trebui reinstaurate automat”, se arată în raport.

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a declarat vineri că discuțiile dintre SUA și Iran de la Islamabad reprezintă un eveniment decisiv pentru a obține un armistițiu permanent în conflictul din Orientul Mijlociu, care durează de câteva săptămâni.

Sharif a mulțumit celor prezenți la discuții și a spus că guvernul său va face tot ce este necesar pentru a asigura negocierea unui acord de pace, a relatat Iran International.

El a îndemnat, de asemenea, cetățenii pakistanezi să se roage pentru succesul întâlnirii.