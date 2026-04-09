Cum s-a ajuns la armistițiul dintre SUA și Iran. Ce rol a avut, de fapt, Pakistanul

Pakistanul a reușit marți să intermedieze un armistițiu între SUA și Iran, elaborând o propunere de tip „bridge” care a atenuat limbajul unei propuneri iraniene în 10 puncte, care fusese respinsă rapid de Washington cu o zi înainte, au declarat pentru The Times of Israel doi oficiali guvernamentali familiarizați cu negocierile.

Pakistanul se temea că discuțiile erau pe punctul de a se prăbuși luni, după ce SUA au notificat Islamabadul cu privire la respingerea completă a propunerii iraniene, spun cei doi oficiali guvernamentali.

În acel moment, mai rămăsese doar o zi până la termenul limită stabilit de președintele american Donald Trump pentru a detona siturile energetice iraniene dacă Teheranul nu accepta redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Ulterior, Pakistanul s-a grăbit să elaboreze o propunere de tip „bridge” (pod - n.red.) care a păstrat intacte multe dintre pozițiile Iranului, folosind în același timp un limbaj pe care Islamabadul îl considera mai ușor de acceptat de SUA, spun cei doi oficiali.

După ce a primit propunerea de tip „bridge” din partea Pakistanului marți, SUA a acceptat-o ​​rapid ca fiind suficientă pentru a servi drept bază pentru negocierile privind un acord pe termen lung, spun oficialii guvernamentali.

Unul dintre oficiali a declarat pentru The Times of Israel că au fost surprinși de cât de repede a acceptat Washingtonul propunerea de tranziție și spune că aceasta indică cât de mult își dorea SUA un armistițiu, în ciuda retoricii aprinse a lui Trump despre disponibilitatea sa de a bombarda Iranul până îl va duce la „epoca de piatră”.

La câteva ore după aprobarea SUA, a urmat autorizarea de către Iran a propunerii de tranziție, permițând ca armistițiul de două săptămâni să fie anunțat de Trump cu mai puțin de două ore înainte de expirarea termenului limită.

La scurt timp după anunțul lui Trump, însă, Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a publicat ceea ce susținea că este conținutul propunerii în 10 puncte pe care SUA o acceptaseră.

Cei doi oficiali guvernamentali familiarizați cu negocierile confirmă pentru The Times of Israel că planul în 10 puncte publicat de Consiliul Suprem de Securitate Națională nu era propunerea de tranziție elaborată de Pakistan și era, în schimb, mult mai asemănător cu oferta inițială iraniană, care a fost respinsă rapid de SUA luni.

Unul dintre oficialii guvernamentali spune că Iranul a publicat versiunea mai veche a propunerii în 10 puncte din motive politice interne, cu scopul de a convinge publicul că a determinat SUA să accepte termenii inițiali ai Teheranului pentru un acord.