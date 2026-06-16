Daunele din locuințe scot sume mari din buzunarele asiguratorilor, potrivit unui raport realizat de Omniasig Vienna Insurance Group. Iar aparatele casnice se află în topul stricăciunilor pentru care se plătesc despăgubiri.

OMNIASIG Vienna Insurance Group a raportat în 2025 o activitate intensă pe segmentul asigurărilor de locuințe, compania înregistrând o medie de peste 33 de dosare de daună soluționate zilnic.

Cele mai importante creșteri au fost observate în zona avariilor la centrale termice, unde numărul dosarelor a urcat cu 268% față de 2024, depășind 160 de cazuri.

Reprezentanții companiei spun că această categorie include, în principal, defecțiuni sau distrugeri ale centralelor cauzate de utilizare intensă sau variații de temperatură.

O altă evoluție semnificativă a fost consemnată în cazul daunelor provocate de fenomene electrice, cu o creștere de 16%, ceea ce înseamnă aproape 500 de dosare.

Aceste situații apar, de regulă, în urma unor variații bruște de tensiune sau supratensiuni care pot afecta electrocasnicele și echipamentele electronice din locuințe.

De asemenea, avariile cauzate de apa de conductă au continuat să crească, cu un avans de 6% și peste 2.800 de dosare înregistrate.

Este vorba despre inundații produse în interiorul locuințelor, fie din cauza fisurării sau spargerii conductelor, fie în urma scurgerilor provenite de la vecini, inclusiv din apartamentele situate la etaje superioare.

Pe de altă parte, compania a raportat o scădere de 21% a daunelor provocate de fenomene atmosferice, categorie care include deteriorări ale acoperișurilor în urma vântului puternic sau pagube produse de acumularea de zăpadă.

De asemenea, au scăzut și dosarele de daună generate de incendii, cu 16%, precum și cele aferente răspunderii civile față de terți, cu 4%.

Reprezentanții OMNIASIG pun aceste evoluții pe seama unor condiții meteo mai blânde, a unei prudențe sporite din partea asiguraților și a unor măsuri de prevenție mai eficiente.

Compania menționează și creșterea interesului pentru polițele facultative de locuință care includ servicii de asistență tehnică la domiciliu. În 2025, numărul intervențiilor în regim de urgență a crescut cu 13%, ajungând la aproape 3.200 de cazuri rezolvate.