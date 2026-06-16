PSD ar fi decis să amâne negocierile cu premierul desemnat Adrian Veștea, programate pentru marți dimineață, după ce acesta a primit un ultimatum din partea conducerii PNL, sa-și depună mandatul pănă la ora 10.00.

Sursele politice susțin că întâlnirea urmează să fie reprogramată, în contextul tensiunilor apărute în interiorul liberalilor privind susținerea pentru noul Guvern.

Reamintim că, luni, Consiliul Politic Naţional al PSD a votat acordarea unui mandat președintelui formațiunii, Sorin Grindeanu, pentru negocieri cu premierul desemnat Adrian Veștea. Discuțiile erau programate inițial pentru ziua de marți, înainte de apariția blocajului politic.

Sorin Grindeanu a declarat, luni, după ședința Consiliului Politic Naţional, că nu a știut de decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea premier, însă a precizat că desemnarea este constituțională.

Întrebat dacă Veștea ar fi potrivit pentru funcția de prim-ministru, Grindeanu a răspuns: „Să vedem, urmare a discuțiilor”. Acesta a mai precizat că partidul nu a luat încă o decizie privind intrarea la guvernare.

Grindeanu a fost întrebat și dacă președintele a procedat constituțional în lipsa consultărilor cu partidele.

El a făcut trimitere la situația politică din 2008: „Vă aduc aminte că în 2008, după alegeri, s-a făcut un guvern PSD-PDL și a fost desemnat prim-ministru, în primă instanță, Theodor Stolojan, care după câteva zile a renunțat și a venit Emil Boc, fără niciun fel de consultări. E constituțional, întrebați-l pe Băsescu”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a mai spus că nu a fost informat în prealabil despre planul desemnării lui Adrian Veștea.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat luni seară că partidul i-a solicitat lui Adrian Veștea să își depună mandatul de premier desemnat până marți dimineață, la ora 10.00, întrucât nu are susținerea formațiunii.

El a precizat că parlamentarii PNL au fost mandatați ca, la votul de învestitură, să adopte formula „prezent, nu votez”, iar cei care ar accepta funcții într-un guvern fără sprijinul partidului își vor pierde calitatea de membri PNL.

Ilie Bolojan a explicat că Biroul Politic Național a decis, cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă și 2 abțineri, să nu susțină instalarea unui Guvern condus de Adrian Veștea.

„PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern, având în vedere modalitatea în care s-a făcut această desemnare, fără consultarea Partidului Național Liberal”, a spus Bolojan.

Bolojan a mai transmis că PNL solicită președintelui Nicușor Dan reluarea consultărilor cu partidele politice.

Potrivit acestuia, obiectivul este identificarea unei formule de guvernare cu susținere clară în Parlament, inclusiv varianta unui guvern minoritar, dacă va fi cazul.

„Considerăm că se impun consultări în așa fel încât să se degaje o soluție pentru un guvern susținut transparent, pe baza unui pact național”, a precizat Ilie Bolojan.