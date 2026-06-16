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Dacă nu respectă acordul, reluăm bombardamentele. Avertisment dur pentru Iran de la JD Vance

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Dacă nu respectă acordul, reluăm bombardamentele. Avertisment dur pentru Iran de la JD VanceJD Vance / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Președintele american Donald Trump nu va ezita să reia atacurile militare împotriva unor ținte din Iran dacă Teheranul nu își respectă angajamentele asumate în temeiul unui acord cu SUA, a declarat vicepreședintele JD Vance la Fox News.

Vance: Vom vedea cât de serioși sunt

Invocând imprevizibilitatea Teheranului, Vance a declarat la emisiunea lui Sean Hannity că națiunile din Golf au devenit precaute față de regimul iranian, în ciuda oportunităților pentru o mai mare stabilitate regională.

„Nici ei nu cred nimic”, a spus Vance despre aliații SUA din Golf. „Nu sunt siguri. Nu vor prezice ce vor face iranienii peste cinci ani, dar văd oportunități reale”, a adăugat vicepreședintele

„Așadar, vom merge pe această cale. Vom vedea cât de serioși sunt iranienii”, a mai spus JD Vance.

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Economia din Iran, într-o situație dificilă

Întrebat ce s-ar întâmpla dacă Teheranul nu își îndeplinește obligațiile asumate în temeiul acordului, Vance a spus că Iranul va pierde orice beneficii oferite de Statele Unite.

„Dacă nu fac ceea ce promit că vor face, nu primesc niciun beneficiu din înțelegere și, așa cum ar spune președintele, avem toate cărțile”, a declarat Vance.

Iran - SUA

Iran - SUA. Sursă foto: AI

„Economia lor va fi în continuare într-o situație foarte dificilă dacă nu primesc ajutorul de care au nevoie pentru a face progrese”, a mai spus vicepreședintele.

„Avem cărțile, iar dacă nu își onorează angajamentul, vom găsi ce să facem când vom ajunge acolo”, a adăugat Vance.

Vance: Trump nu a ezita să reia atacurile în Iran

Vicepreședintele a sugerat că aceasta ar putea include o nouă acțiune militară.

„Îl cunosc pe președintele Trump de mult timp. Aș spune că asta înseamnă să se întoarcă și să se reia bombardamentele. Ar putea. Ar putea fi, și ar face-o. Nu cred că ar ezita”, a spus Vance. „Ar putea însemna că blocada va fi reluată, Sean.”

Vance a mai spus că scopul final al lui Trump nu este schimbarea regimului, ci o schimbare de comportament din partea Teheranului.

„El vrea ca Iranul să fie o țară normală”, a spus Vance. „Trebuie să se comporte ca atare”, a încheiat vicepreședintele SUA.

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