Ar putea începe un nou război. Trump a oprit negocierile cu Venezuela

Președintele american Donald Trump a decis să încheie orice discuții cu Venezuela, potrivit unor oficiali de rang înalt citați de New York Times. Această decizie deschide calea unor acțiuni militare împotriva traficanților de droguri sau chiar a regimului Maduro,

Potrivit unui emisar american, care a vorbit pentru NYT, președintele Trump i-a spus acestuia să oprească imediat orice contact diplomatic cu regimul comunistului Nicolás Maduro, pe care-l acuză că patronează traficul de droguri.

Publicația a citat oficiali americani și a susținut că Trump a închis ușa negocierilor, ceea ce ar putea declanșa o intensificare a acțiunilor militare împotriva traficanților de droguri, a navelor cartelului sau a guvernului președintelui comunist nerecunoscut de SUA, Nicolás Maduro.

Potrivit raportului, Richard Grenell, trimisul prezidențial special care conducea discuțiile cu Maduro, a fost informat pe 2 octombrie că toate contactele diplomatice trebuie să înceteze.

În timpul unei întâlniri cu lideri militari de rang înalt, Trump l-ar fi sunat direct pe Richard Grenell și i-ar fi transmis noul ordin.

Președintele ar fi iritat de intransigența regimului din Venezuela. Se pare că, în septembrie, Nicolás Maduro i-a scris o scrisoare lui Trump și a negat traficul de droguri din Venezuela. El a oferit negocieri suplimentare cu SUA prin intermediul lui Grenell.

De asemenea, oficialii au declarat pentru NYT că președintele a fost înfuriat de refuzul lui Maduro de a demisiona.

Administrația Trump l-a acuzat în repetate rânduri pe Maduro că patronează un „narco-stat”, l-a inculpat pentru trafic de droguri și a oferit o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea sa.

Înalți oficiali au mai declarat, pentru NYT, că au fost elaborate mai multe planuri, inclusiv potențiale operațiuni care vizează înlăturarea lui Maduro de la putere.

Secretarul de stat și consilierul pentru securitate națională, Marco Rubio, l-a descris, de asemenea, pe Maduro ca fiind un „fugar de justiția americană” și un „lider ilegitim”, în trecut.

Ultima mișcare a lui Trump vine pe fondul escaladării activității militare americane și al atacurilor împotriva ambarcațiunilor cartelurilor de trafic de droguri în apropierea apelor venezuelene.

Luna trecută, administrația a notificat oficial Congresul că SUA este angajată într-un „conflict armat” cu cartelurile de droguri, desemnând membrii cartelului drept „combatanți ilegali”.