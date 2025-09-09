International Dictatorul comunist Maduro schimbă calendarul: Crăciunul, în octombrie







Crăciunul va fi sărbătorit mai devreme în Venezuela, a declarat președintele Nicolas Maduro luni, anunțând că festivitățile anuale vor începe pe 1 octombrie, mult înainte de luna decembrie tradițională.

Decizia dictatorului comunist venezuelean, comunicată în cadrul emisiunii sale săptămânale „Con Maduro +”, vizează „apărarea dreptului la fericire” pentru cetățeni, într-un context marcat de tensiuni internaționale și crize economice interne.

Această mutare a Crăciunului amintește de măsurile similare din 2024, când sărbătorile au fost devansate după alegerile prezidențiale controversate.

Președintele venezuelean a precizat că festivitățile vor fi marcate de „bucurie, comerț, activitate, cultură, colinde, dans și mâncăruri tradiționale”.

Decizia sa, anunțată luni în cadrul emisiunii televizate, vine pe fondul unor tensiuni internaționale crescânde și a unor critici interne legate de gestionarea economiei și a situației sociale.

În 2024, Crăciunul a fost devansat într-un context similar, după alegerile prezidențiale considerate frauduloase de opoziție și de Statele Unite.

Maduro a subliniat că această inițiativă nu este doar simbolică, ci are și rolul de a stimula economia locală, prin impulsionarea comerțului și a producției culturale tradiționale.

În mod tradițional, Crăciunul în Venezuela reprezintă o perioadă de unitate familială și festivități, dar președintele a dorit să amplifice acest moment pentru a întări coeziunea socială și sentimentul de optimism în rândul populației.

Decizia de a devansa Crăciunul vine într-un moment tensionat pe plan internațional. Statele Unite au intensificat presiunea asupra lui Maduro, dublând recompensa pentru capul său la 50 de milioane de dolari, iar forțele navale americane au fost desfășurate în apropierea coastei Venezuelei.

Într-un incident recent, o barcă a fost scufundată, soldându-se cu 11 morți, susținând că erau membri ai unei rețele de trafic de droguri controlată de regimul Maduro.

Pe plan intern, opiniile sunt împărțite: susținătorii președintelui văd în această devansare un gest de protecție a tradițiilor și a dreptului la bucurie, în timp ce criticii consideră că este o măsură de divertisment populist, menită să distragă atenția de la probleme economice și sociale acute, precum inflația galopantă și lipsa alimentelor de bază.

Comerțul local se pregătește să profite de această perioadă prelungită, iar autoritățile locale organizează evenimente culturale și târguri tradiționale în marile orașe ale țării.

Mutarea Crăciunului în octombrie ar putea avea efecte multiple, atât economice, cât și politice. Pe termen scurt, se așteaptă o creștere a vânzărilor și o activitate comercială mai intensă, dar pe termen lung, gestul poate fi interpretat ca o consolidare a imaginii lui Maduro ca lider capabil să ofere „fericire” în ciuda crizelor.

Internațional, această decizie este privită cu scepticism, fiind considerată parte a unui joc de imagine menit să minimalizeze tensiunile generate de sancțiuni și amenințări externe.

Pe plan regional, Venezuela rămâne un punct sensibil, iar deciziile precum devansarea Crăciunului ilustrează modul în care guvernul Maduro încearcă să mențină sprijinul popular.

În context global, gestul aduce în discuție modul în care sărbătorile tradiționale pot fi adaptate pentru a răspunde nevoilor sociale și economice în perioade de criză, fiind un exemplu neobișnuit de politici culturale și sociale integrate cu strategii politice și economice.