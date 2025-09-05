International Venezuela testează răbdarea SUA. Provocare militară în apele internaționale







O nouă provocare în Caraibe a fost semnalată joi de Pentagon, după ce două aeronave militare venezuelene s-au apropiat periculos de o navă a marinei americane.

Incidentul, calificat drept „extrem de provocator” de oficialii americani, are loc pe fondul operațiunilor antinarcotice și antiterorism derulate de SUA în regiune și tensionează relațiile deja fragile dintre Washington și Caracas.

Potrivit Departamentului Apărării al Statelor Unite, cele două aeronave ale regimului Maduro au efectuat manevre apropiate de nava americană, într-o zonă de ape internaționale, cu scopul evident de a perturba operațiunile militare împotriva cartelurilor de droguri și grupărilor teroriste.

„Astăzi, două aeronave militare venezuelene au zburat în apropierea unei nave a marinei americane în apele internaționale. Această mișcare extrem de provocatoare a fost concepută pentru a interfera cu operațiunile noastre antinarcotice și antiteroriste”, a transmis Pentagonul.

Președintele venezuelean Nicolás Maduro a reacționat imediat, declarând că țara sa se află în stare de „pregătire maximă”, ca răspuns la consolidarea prezenței militare americane în Caraibe.

Aceasta include trimiterea de nave, un submarin și trupe de Marină pentru a combate amenințările din partea cartelurilor de droguri din America Latină.

Conflictul s-a intensificat după ce, în aceeași săptămână, forțele americane au efectuat o lovitură asupra unei nave implicate în traficul de droguri, ucigând 11 membri ai grupării Tren de Aragua, considerată de SUA o organizație teroristă străină.

„În această dimineață, la ordinele mele, Forțele Militare ale SUA au efectuat o lovitură cinetică împotriva teroriștilor narcotraficanți Tren de Aragua în zona de responsabilitate SOUTHCOM”, a precizat fostul președinte american Donald Trump.

Departamentul Apărării a avertizat că regimul venezuelean nu trebuie să încerce să obstrucționeze sau să interfereze cu operațiunile americane.

În același timp, Maduro a descris prezența militară americană drept „o amenințare extravagantă, injustificabilă, imorală și absolut criminală”.

Această provocare marchează un punct critic în relațiile dintre Statele Unite și Venezuela, iar experții atrag atenția că tensiunile pot escalada rapid.

Prezența sporită a forțelor americane în Caraibe are scopul de a contracara influența cartelurilor de droguri și a grupărilor violente transnaționale, însă interacțiunile directe cu aeronavele militare venezuelaene pot genera incidente necontrolate.

În plan geopolitic, tensiunea reflectă o cursă a influenței în regiune, între SUA și regimul Maduro, care caută să proiecteze putere și control.

În timp ce Washingtonul își menține operațiunile antinarcotice și antiteroriste, Caracas răspunde prin demonstrații militare și declarații retorice, amplificând starea de alertă și nesiguranța în Caraibe.